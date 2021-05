Ap opp og Sp ned

Det butter mot for fjorårets og årets store vinner på meningsmålingene. På gjennomsnittet av meningsmålingene fra Poll of polls i april får Sp 17,5 prosent. Et slikt valgresultat i september vil gjøre Trygve Slagsvold Vedum og Sp til valgvinner. Men 20-tallet som partiet tidligere har sett på enkelte målinger, ligger et stykke unna.

[ Jeg vil på vegne av meg selv, vennene mine, naboene mine, regjeringen og de folkevalgte generelt, be om unnskyldning. ]

Årsaken er at Ap er i ferd med å styrke seg. Velgere som Ap har tapt til Sp kan være på vei tilbake. Dessuten har en del tidligere Ap-velgere som lenge har sittet på gjerdet, hoppet ned. Ap går i april fram til 23,6 prosent og er så vidt større enn Høyre som får 23,5 prosent. Ap er inne i en god periode. Et vellykket landsmøte har økt optimismen og fått opp humøret. Muligheten for å bli større enn Høyre ved valget er så avgjort til stede.

Høyre går tilbake for andre måned på rad. —

SV gjorde det bra i april og får i snitt 8 prosent. I det hele tatt har SV i hele stortingsperioden ligget på et stabilt høyere nivå enn valgresultatet på 6 prosent. SV styrer mot et godt stortingsvalg til høsten. Det oppsiktsvekkende abortvedtaket på landsmøtet vil neppe ødelegge valget for partiet.

De tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp vil få et klart flertall på Stortinget med 90 mandater hvis valgresultatet blir som snittet av meningsmålingene i april. 85 mandater gir flertall på Stortinget. Både MDG og Rødt kommer over sperregrensen i april. MDG får 4,3 prosent og åtte stortingsrepresentanter. Rødt får 4,2 prosent og sju mandater. Til sammen har den rødgrønne opposisjonen 105 stortingsrepresentanter på snittet av målingene i april. Siden Ap er det største partiet i den rødgrønne flokken blir Jonas Gahr Støre ny statsminister med et slikt valgresultat.

[ Man skal ikke skue gamle menn på håret. Hvem hadde trodd at Joe Biden var Supermann? ]

Det er fortsatt uklart hvor mange partier som skal være med i den nye regjeringen. Ap og SV vil ha en trepartiregjering av Ap, SV og Sp. SV har sagt at partiet ikke vil støtte en sentrumsregjering av Ap og Sp som er Trygve Slagsvold Vedums førstevalg. Sp tar endelig standpunkt til regjeringsspørsmålet på landsmøtet i begynnelsen av juni. Landsmøtet vil følge lederens råd om å danne regjering sammen med Ap. Men landsmøtet kommer neppe til å vedta noe som utelukker andre løsninger.

Det er en mulighet for at Ap og Sp til sammen får flertall. Da kan det hende at Sp setter hardt mot hardt. Støre må da velge mellom en mindretallsregjering med SV eller en flertallsregjering sammen med Sp. Støre får problemer i eget parti og med LO hvis han velger å danne regjering uten SV.

På meningsmålingene ser det veldig lyst ut for de rødgrønne opposisjonspartiene og mørkt ut for regjeringspartiene og Frp. Høyre går i april tilbake for andre måned på rad. Høyre fløy lenge høyt på koronapolitikken. Politikken er ikke lenger like populær blant velgerne. Vaksinasjonsprogrammet er voldsomt forsinket. Statsministeren har rotet det til med å bryte smittevernreglene. Koronakommisjonens harde dom over den elendige helseberedskapen har truffet regjeringen og spesielt Høyre med voldsom kraft. Erna Solbergs valgløfte om at beredskapen ville bli så mye bedre med henne som statsminister, har kommet tilbake som en bumerang. Brutte valgløfter er ikke noe velgerne setter pris på.

[ KrF driver med nytale om abortloven. Det bør de ikke slippe unna med. ]

Regjeringspartiene KrF og Venstre har fortsatt store vanskeligheter. Begge ligger i april under sperregrensen. KrF har 3,4 prosent og Venstre 2,9 prosent. Det er vanskelig å se hva det er som skal få dem over sperregrensen på 4 prosent.

Frp sliter også. Partiet har i april 9,9 prosent. Siv Jensens utpeking av Sylvi Listhaug som sin etterfølger har ikke hjulpet på oppslutningen. Snarere tvert imot. Sylvi Listhaug er tydeligvis ikke i stand til å fylle Siv Jensens sko.