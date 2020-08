Til tross for enkelte lyspunkter i økonomien er en rente på 0 et sterkt signal om at krisen fortsetter. Arbeidsledigheten synker, men den vil fortsatt ligge på et rekordhøyt nivå. Mange bedrifter sliter. Internasjonalt er det krisetider.

Norges Bank hadde knapt noe annet valg enn å fryse renta.

Hvis ikke norsk økonomi viser tydelig tegn til snarlig bedring, vil renta holde seg lav en god stund til. Det er å håpe at rentemarkedet med tida stabiliserer seg på et mer normalt nivå.

Det er ikke sunt for økonomien at det nesten er gratis å låne penger. Det er heller ikke bra at folk ikke får rente på sparepengene sine.

Det oppmuntrer til å låne, forbruke og ikke spare. Vi ser tegn på dette allerede.

Folk shopper som aldri før. Etterspørselen etter bolig er stor og prisene stiger. Det er i ferd med å bygge seg opp en boble i boligmarkedet. Bobler sprekker til slutt.

Regjeringen har en kjempeutfordring med å få økonomien på rett kjøl. Usikkerheten om framtida gjør det ekstra krevende å velge de riktige tiltakene.

Neste uke skal regjeringen bestemme rammen for neste års statsbudsjett. På grunn av usikkerheten om utviklingen blir det et sjansespill. Regjeringen har brukt mye mer penger enn det ble lagt opp til i årets statsbudsjett. Ideelt sett burde regjeringen derfor bruke mye mindre penger på neste år. Det kan den bare glemme.

Målet må være å få ned den altfor høye ledigheten. Det er ikke mulig med et budsjett som strammer til.

Dette blir regjeringens valgkampbudsjett. Den er avhengig av Frps støtte for å flertall. Det blir en hard kamp i Stortinget. Siv Jensen vil ikke stemme for et statsbudsjett som ikke har tydelige spor etter Frps klo.