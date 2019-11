November var en ny god måned for Senterpartiet. Det viser snittet av alle de nasjonale meningsmålingene fra Poll of polls. Sp får sin beste notering noensinne med 19,2 prosent. Det er opp 1,9 prosentpoeng fra forrige måned. Et valgresultat på linje med snittet av månedens målinger ville ha gitt Sp den nest største gruppen på Stortinget med 38 representanter.

SV holder stillingen fra oktober med 7,3 prosent. Ap fortsetter å falle. Oppslutningen om Ap denne måneden er bare 22,5 prosent. Aps tilbakegang truer likevel ikke det rødgrønne flertallet. Rødt er over sperregrensen med 4,9 prosent og MDG får 6,3 prosent. Til sammen har opposisjonspartiene støtte fra mer enn 60 prosent av velgerne. Det hadde gitt opposisjonen et enormt flertall på Stortinget med 113 mandater.

Annenhver velger (49 prosent) ville ha gitt sin stemme til de gamle rødgrønne regjeringskameraten Ap, SV og Sp. Til sammen ville de fått 94 mandater. Det trengs 85 representanter for flertall. November-tallene bekrefter at Ap, SV og Sp høyst sannsynlig kommer til å danne en flertallsregjering etter stortingsvalget.

Månedens navn, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, insisterer likevel på at han vil danne en Ap/Sp-basert regjering. Der vil i så fall trolig bli en mindretallsregjering. November-snittet gir de to partiene 82 mandater. Selv om de skulle få flertall, kommer Ap neppe til å gå i regjering med Sp alene. Fagbevegelsen og folk på venstresiden i Ap vil presse på for å få SV med. SV og Rødt vil protestere på en flertallsregjering av Ap og Sp. Trygve Slagsvold Vedum bør innse at SV må med.

Jonas Gahr Støre blir statsminister hvis Ap blir største parti. Skulle Sp bli større enn Ap, og det er ikke helt usannsynlig med den oppdriften Sp har nå, blir det en diskusjon om hvem som skal være statsminister av Jonas og Trygve. Det er en diskusjon ledelsen i Ap helst ikke vil ha.

Ap-ledelsen må derimot ta en diskusjon med seg selv om hvorfor partiet går ned og ikke opp når landet har en upopulær regjering. Gevinsten deles mellom Sp, SV, MDG og Rødt. Hovedpremien går til Sp.

Forklaringen kan være at Sp, SV, Rødt og MDG er på banen i full fart for å ta ballen. Aps mannskap har problemer med å komme seg ut av garderoben. Denne uka har Trygve Slagsvold Vedum markert seg med å kreve svar fra statsminister Erna Solberg om hva som må gjøres for å unngå fraflyttingen fra Nord-Norge. Han har også slått til mot regjeringens endringer i fordelsbeskatningen. Velgerne nikker samtykkende når Vedum kaller det smålige kutt som gjør nordmenn til lovbrytere.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fanget overskriftene med sitt mistillitsforslag til arbeidsminister Anniken Hauglie. SV-leder Audun Lysbakken satte dagsorden med sin plan om en felles politisk plattform for den rødgrønne opposisjonen. Ingen forventer at Støre skal være like populistisk som Trygve Slagsvold Vedum eller like parlamentarisk ukorrekt som Bjørn Moxnes. Men det hadde vært mulig for Ap å ha en plan klar for å stanse fraflyttingen fra nord som var bedre enn Sps slagord. Dette hadde vært bra for Ap om partiet hadde møtt mistillitsforslaget fra Moxnes med noe mer intelligent enn å sammenligne med «Moskvaprosessene». Støre kunne på et tidlig tidspunkt erobret ledelsen av den rødgrønne opposisjonen ved å oppmuntre til felles politikk. Ap må på banen før det er altfor sent.

Novembertallene fra Poll of polls er en katastrofe for regjeringen. Høyre nærmer seg 20-tallet med 21 prosent i november. Frp er under 10-tallet med 9,8 prosent. Til sammen har de to høyrepartiene mindre oppslutning enn det Høyre hadde alene da Kåre Willoch dannet regjering under høyrebølgen i 1981. I dag ruller det en radikal klimabølge over landet. Bølgen bryter ned Høyre og Frp og den knuser KrF og Venstre. Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad konkurrerer om å lede landets minste parti. KrF har 3,3 prosent og Venstre 3,2 prosent. De kan begge være ferdige som landsdekkende partier etter stortingsvalget.