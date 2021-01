Han har lojalt fulgt opp regjeringens vedtak og anbefalinger.

Men Raymond Johansen har ikke vært redd for å snakke regjeringsmakten midt imot når statsministeren og helseministeren har vært på ville veier. Og det har Erna Solberg og Bent Høie vært ofte.

Den muterte engelske virusvarianten er importert. Det har vært store hull i forsvarsmuren mot importsmitten. Raymond Johansen var tidlig ute med å kreve obligatorisk testing på grensen. Helseministeren nektet.

Det var ikke nødvendig fikk vi høre. Der er først nå at dette har kommet på plass.

Byrådslederen har påpekt at analysene av det nye viruset har gått veldig tregt. Oslo har ventet på svar siden 2. januar. Folkehelseinstituttet (FHI) jobber på spreng, men har ikke hatt kapasitet til å få det gjort hurtigere.

Johansen, i likhet med mange andre, har lurt på hvorfor ikke FHI har bedt om hjelp fra universitetene, sykehus eventuelt private institusjoner. Det har ikke kommet noe godt svar på det.

Det er hevdet at problemene i FHI har sammenheng med regjeringens kuttepolitikk.

Politikken har ført til at FHI har sagt opp 200 ansatte siden 2016. Høie forsvarer oppsigelsene. Han kaller det effektiviseringskrav som har gitt økt kapasitet. Ingen tror på det.

FHI har fått opp farten. Kapasiteten er økt gjennom helgen og metoden for analyse av det muterte viruset er forbedret. Instituttet samarbeider nå med andre institusjoner.

FHI burde ha stått bedre rustet til å møte krisen før klokka ble fem på tolv.

Raymond Johansen har gitt klar beskjed om at han – i likhet med befolkningen i byen – mener at vaksineringen går for sent. Han har bedt om at vaksinasjonsprogrammet legges om slik at Oslo, som har mange med smitte, får flere vaksinedoser. Høie nekter. Han mener han vet best.

Byrådslederen er dypt bekymret over den sterke økingen i arbeidsløsheten. Serverings- og restaurantbransjen er hardt rammet. Åtte av ti bedrifter har holdt stengt siden den sosiale nedstengningen av Oslo 4. januar. Regjeringens nye tiltak vil gjøre situasjonen enda verre.

Raymond Johansen har hele tida under krisen vært en god talsmann for arbeidstakerne, i likhet med opposisjonen på Stortinget. Regjeringen må forsterke kompensasjonsordningen til bedriftene og kutte lønnsplikten fra ti til to dager i permisjonstida.

Fredag skal regjeringen legge fram nye økonomiske tiltak. Vi får se hva som kommer.

Kommunene gjør en god jobb. Der gjelder både Oslo, Nordre Follo og de andre kommunene som er stengt ned på Østlandet. Det ble avslørt nye tilfeller med mutert virus i Nordre Follo i går, men kommunen mener at den har kontroll. Det samme kan ikke regjeringen hevde.