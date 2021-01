12. mars 2020 vil bli stående som en mørk og trist dato i Norges etterkrigshistorie. Et uhyre smittsomt virus tvang regjeringen til å stenge landet ned. Det virket. Smittetrykket ble langsomt mindre. I fjor sommer kunne det se ut som om pandemien var slått tilbake. 2021 ville bli et bedre år enn 2020. Dessverre var det kanskje helt feil.

Tiltakene regjeringen satte i verk i helgen for Oslo og de nærliggende kommunene, er mer inngripende enn nedstengningen i mars. Det muterte engelske koronaviruset kan være i ferd med å spre seg i hovedstadsområdet. Det gjør smittesituasjonen mer usikker enn hva den var i fjor vinter. Den muterte virusvarianten er mye mer smittsom. Vi vet ikke om den er mer dødelig. Uansett er det helt nødvendig å bruke kraftige virkemidler for å slå viruset ned.

Tiltakene rammer hardt. Stengte butikker og restauranter sender de ansatte ut i permisjon. Køen av arbeidsløse vil øke enda mer. Skoler og barnehager settes på rødt nivå. Undervisningen blir mer komplisert. Eldre på sykehjem får færre besøk. Folk får ikke treffe hverandre som før. Alt dette er sterkt beklagelig, men helt nødvendig. Det muterte viruset må slås ned.

Lyspunktet er at vaksinene nå er i ferd med å bli rullet ut. Vaksineringen går fortsatt tregt, men vi er nødt til å stole på helseminister Bent Høie som sier at den voksne befolkningen vil være vaksinert innen sommeren. Hvis det er riktig at vaksinene virker mot det muterte viruset, bør sommeren i år bli mye bedre enn det den var i fjor.

Helsemyndighetene visste at det muterte engelske viruset trolig ville spre seg til Norge. Regjeringen burde derfor ha innført obligatorisk testing på grensen på et mye tidligere tidspunkt. Slik for eksempel byrådsleder Raymond Johansen ba om. I verste fall burde grensen blitt stengt. Regjeringen er med rette blitt kraftig kritisert for svak håndtering av importsmitten. Det engelske viruset er et nytt eksempel. Et annet eksempel er at regjeringen i forrige uke åpnet for å tillate Holmenkollenrennene i mars. «Galskap» sa Raymond Johansen. Det var bra sagt.