Pengene renner inn i fondet til Karpe

Tidligere denne uka annonserte Karpe at de la alle inntektene fra innspillingene sine inn i et fond, Patel & Abdelmaguid Foundation, som skal gå til bistand for flyktninger, asylsøkere og/eller innvandrere. Et tiltak vi ikke har sett make til. Artister har gitt bort rettigheter før, til enkeltlåter, eller i begrensende tidsrom, men dette er så omfattende at det bare er å bøye seg i støvet.

Når Karpe først har gjort dette skal de også ha ros for at de med en gang gir fullt innsyn i hvor mye penger dette dreier seg om. På nettstedet paf.no har fondet plassert et telleverk. I skrivende stund, tre døgn etter kunngjøringen nærmer dette seg 18.000 kroner. På årsbasis vil dette kunne ende med rundt to millioner kroner, hvis det samme tempoet holder seg. De første tildelingene kommer i oktober 2021.

Og likevel gir ikke Karpe bort alt de har. Det nye fondet får sine inntekter fra masterrettighetene til utgivelsene. Det kan tenkes at «masterrettighetene» ikke er et ord som er allment kjent, så vi kan forsøke å forklare. Det dreier seg litt forenklet om rettighetene til det innspilte verket – ikke sangene som komposisjoner.

Komponistinntektene til Magdi og Chirag er altså ikke med i regnskapet – utbetalingene opphavspersonene har krav på hver gang sangene blir strømmet, og ikke minst hver gang de blir spilt på radio. Inntektene herfra er også betydelige i Karpes tilfelle. Konsertinntektene er selvfølgelig også et regnskap for seg. Noe skal de forsette å leve av selv i tida som kommer.

Det er ikke en helt reelt taksameter som suser av gårde foran øynene våre. Avregningene skjer ikke så fort i denne bransjen. De forklarer dette også selv: «Telleren baserer seg på et gjennomsnitt av realtime monitorering av streams og sum basert på gjennomsnitt av salgsverdi, tallene er hentet fra vår distributør The Orchard».

Vi tolker dette slik at det ikke blir ekstra fart i det løpende beløpet fredag og lørdag kveld, selv om det er da låtene til Karpe virkelig begynner å sette befolkningen i sving. Forrige helg var det en jentegjeng som rappet og sang dem selv på en balkong bortenfor her. Dette gir heller ikke utslag på sluttsummen.

To millioner kroner årlig. Nå vet vi altså hva et av Norges aller største navn tjener på strømming av musikk. Utbetalingene fra Spotify og alle de mindre aktørene er svært omdiskutert i musikklivet. Det vil si, de er ikke omdiskutert, det er nærmeste ensidig utskjelt fra musikerhold. Men det kunne vært interessant å regne ut hva en artist eller ei gruppe måtte selge av sine gamle utgivelser på CD for å sitte igjen med to millioner selv, for det som pleide å hete «platesalget». Før jeg gir meg ut på dette merker at jeg har behov for etterutdanning i noen sentrale bransjespørsmål.