De såkalte styringspartiene Høyre og Ap har fått økt oppslutning etter innføringen av krisetiltakene 12. mars. Gjennomsnittet av de nasjonale meningsmålingene i mars fra Poll of polls viser at Høyre har gått fram fra 20 prosent til 22,1 prosent nå. Ap har økt fra 24,5 prosent til 25,8 prosent. SV har også gått fram , mens Frp har gått tilbake. Det samme har MDG.

Høyres og Aps framgang tror jeg i sin helhet skyldes Erna Solbergs imponerende innsats som statsminister i denne krisetida og Ap-leder Jonas Gahr Støres overbevisende opptreden som leder for opposisjonen. Begge har fått vist fram sider av seg som velgere flest kanskje ikke har sett så mye til tidligere. Det er i motvind de store fugler letter, som det heter.

Statsminister Solberg har fått god hjelp til krisehåndteringen av sin helseminister Bent Høie, finansminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Monica Mæland, alle fra Høyre. Deres sterke dominans i mediebildet gir inntrykk av at landet har en ren Høyre-regjering. Siden regjeringen så langt har håndtert koronakrisen på en god måte, er det Høyre som får uttellingen på den borgerlige siden.

Oppslutningen om regjeringspartiene KrF og Venstre er nå svært liten. Knut Arild Hareides politiske comeback som statsråd har ikke hatt noen positiv effekt for KrF. Partiet måles til 3,4 prosent. Trine Skei Grandes utmarsj fra regjeringen har antakelig svekket Venstre ytterligere. Venstre er helt nede på 2,4 prosent. Svakere går det nesten ikke an å bli før partiet er ute av rikspolitikken.

Ap-leder Støre har balansert fint mellom det å være en kritisk opposisjonsleder og en viktig samarbeidspartner for statsminister Solberg. Aps sympatisører setter tydeligvis pris på det. SVs leder Audun Lysbakken har fungert godt sammen med Støre i denne uvante opposisjonsrollen.

SV får betalt for det. Partiet har gått fram etter at krisetiltakene ble vedtatt. Dagens gjennomsnitt på 8,3 prosent i oppslutning er et meget sterkt tall for SV.

Siv Jensen og Frp får det ikke til i disse koronatider. Frp-lederens kritikk av noen av tiltakene har tydeligvis ikke imponert velgerne. Etter at tiltakene kom har Frp gått ned til om lag 12 prosent i oppslutning. Gevinsten partiet fikk ved å forlate regjeringen er borte.

Sp er litt ned til 16 prosent. Partiets framgang bremses når det ikke er så mye å protestere mot.

MDG har kommet litt i skyggen under koronadebatten. Etter 12. mars har MDG falt fra 5,6 prosent 4,1 prosent. Rødt holder stand med 4,4 prosent.

Den rødgrønne opposisjonen har fortsatt et solid overtak på den borgerlige siden. Ifølge Poll of polls har Ap, SV og Sp til sammen 85 mandater på Stortinget. Med et slikt valgresultat kan Støre danne en flertallsregjering av de tre partiene. Legger vi til MDGs 10 mandater og Rødts 8 mandater har opposisjonen et solid flertall på 106 stortingsmandater. Det skal godt gjøres å tape det flertallet på den tida som er igjen til stortingsvalget.

Hvis koronakrisen fortsetter til valget, kan den bli viktig for utfallet. Stoltenberg-regjeringen ble gjenvalgt i 2009 blant annet på grunn av den solide håndteringen av finanskrisen. En fortsatt god jobb med tiltak mot koronakrisen kan føre til at statsministerens parti gjør et godt valg. Kanskje til og med så godt at de borgerlige beholder flertallet på Stortinget.