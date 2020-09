«Vi trenger en president som respekterer vitenskap og som skjønner at skadevirkningene av klimaendringer allerede er her», tordnet Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tidligere i uka.

Det var som å høre James Murdoch, sønnen til mediemogul Rupert Murdoch.

Mens brannene herjer på vestkysten i USA og klimaforskjellene på presidentkandidatene Joe Biden og Donald Trump blir stadig tydeligere, kom jeg til å tenke på familien som la grunnlaget for at Trump kunne vinne presidentvalget i 2016.

Murdoch-familien eier både den største nyhetskanalen på TV og avisen i USA, henholdsvis Fox News og Wall Street Journal, TV-rettighetene til engelske Premier League i fotball og avisene The Sun og The Times i London.

Basert på tabloid og politisk teft, har Rupert Murdoch bygd en ufattelig personlig formue.

I mange år var sønnen James’ farens høyre hånd og styreleder i mange av selskapene. De fleste forventet at han en dag skulle ta over imperiet. I slutten av juli trakk han seg imidlertid fra alle roller i selskapene. I stedet donerte James Murdoch sammen med kona Kathryn én million dollar til Joe Bidens presidentkampanje.

Dette kom etter at paret i en felles uttalelse tidligere i år gikk knallhardt ut mot Murdoch-medienes klimafornektende journalistikk. Ekteparet vil i fortsettelsen bruke penger og tid på å støtte miljøsaken, samt investere i gründerbedrifter og enkelte liberale medier.

Pappa Ruperts politiske engasjement har svingt fram og tilbake ut fra rent kommersielle og populistiske interesser. I Storbritannia flyttet Rupert Murdoch landets største avis fra klar støtte til konservative Maggie Thatcher til sosialdemokratiske Tony Blair og tilbake til de konservative igjen.

De siste årene har avisen nærmest drevet kampanje for Brexit.

Fox News var et resultat av at Rupert Murdoch mente det amerikanske markedet savnet en TV-kanal for konservative, lavt utdannede og ofte kristne seere, et segment som er skeptiske til ting som forskning og menneskeskapte klimaendringer.

Det var høyrevridde Fox News som ga Donald Trump den plattformen han trengte for å etablere en presidentkampanje. På valgdagen i 2016 satt Rupert Murdoch sammen med Fox News’ ansvarlige redaktør og fulgte Fox-sendingene som ble sett av 71,4 millioner amerikanere.

Til høstens presidentvalg kan de neppe regne med å ha James og Kathryn Murdoch blant seerne. God fredag!