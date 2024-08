Siste: Kontroversiell musikkfestival fokuserer på musikk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

---

Dette er Dagsavisens Innfallspalte. Inneholder denne uken kun tøys og obsternasighet.

---

I 2000 så Månefestivalen i Fredrikstad dagens lys. Taktfast har den vokst fra usikker tenåring utenfor byens tidligere største mekaniske verksted, til voksen bauta i Gamlebyen. Festivalen er byens smykke, og høyt elsket.

Dere tror kanskje det er fordi Patti Smith har spilt der. Eller Beth Heart, eller Bob Marleys The Wailers, Madrugada eller The Soundtrack of Our Lives.

Dere tror kanskje jeg ble lei meg for at korona avlyste 2020-versjonen av «Månen» fordi jeg ikke fikk høre Bryan Ferry, helten fra Roxy Music, dirre Casanova utover Nord-Europas best bevarte festningsby til også hele publikum vibrerte.

Men det stemmer ikke. For mens resten av landet tror at levekåra i Fredrikstad er ganske like de i resten av landet, har vi holdt på en stor hemmelighet.

Den sprakk i 2022, da festivalledelsen bestemte seg for å ytterligere utvide sin velkjente grønne profil ved å legge seg på en veggis-linje, og med det bytta ut pølse og burger med falaffel og planteprotein.

Det utbrøt panikk i lokalavisas kommentarfelt. Folk krevde å få pengene tilbake. De skulle aldri dra på Månen igjen.

Nylig gikk en «lokal riking», som lokalavisa kalte det, inn med ferske midler, for å sørge for at festivalen kan kjøre nok en folkefest neste sommer. Det satt av en eller annen grunn fart på debatten igjen.

I kommentarfelt oppfordres det til boikott frem til veggis-linja avvikles fullstendig. Det virker kanskje sprøtt, men nå skal jeg innlemme også deg, kjære leser, i vår mørke hemmelighet.

Månefestivalen er først og fremst en kjøttfestival. Når folk drar dit, er det ikke for å høre Motorpsycho, Bob Geldof eller Dumdum Boys. Det er enorm kjøttmangel i Fredrikstad, og den eneste gangen befolkningen her virkelig har mulighet til å fleskmeske, er under timene festivalen er åpen.

Selv om jeg daglig er i Oslo, hvor befolkningen har fri tilgang på kjøtt, kjenner jeg en lojalitet til mine byfeller som lever i et kjøttglissent mørke. Derfor vil jeg bruke ukas Innfallspalte på følgende formaning:

Månefestivalen, vi vil ikke ha store norske og internasjonale artister hver sommer, som trekker folk fra hele Østlandet til byen, og som fyller vollene med liv og glede. Vi vil at dere legger alle midler på det vi som bor i byen faktisk trenger.

Jeg vil se Dimmu Burger som headliner neste år. Ellers begynner jeg å grine.

