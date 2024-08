Skyggeboksing i joggesko

Jakob Asserson Ingebrigtsen la seg som vanlig helt bakerst i feltet, Josh Kerr la seg i front. De har helt forskjellig taktikk. Men da Ingebrigtsen syntes det gikk for sakte tok han det store jafset, passerte alle og la seg i front. Og han ble der.

De to store favorittene skled enkelt inn som nummer en og to i den første semifinalen søndag kveld. Jakob så seg til siden for å kontrollere at han var først. Kerr så helt avslappet ut. Det så ut som de jogget inn til 3.32, en sluttid som for få år siden ville vært blendende.

I den andre semifinalen gikk det fortere og Narve Gilje Nordås reddet finaleplassen også på samme tid, 3,32, men måtte spurte det han kunne for å sikre sjetteplassen, den siste som ga finaleplass. Han skyldte på tellefeil at sluttspurten så litt panisk ut. Han opererte med små marginer etter å ha ligget sist i feltet lenge, men han klarte jobben. Han er ingen favoritt i finalen, men han har fått selvtilliten han trenger i avgjørende øyeblikk. Og i finalen trenger han ikke telle noe som helst.

Josh Kerr viser fryktinngytende form, Jakob Ingebrigtsen det samme. Begge vet at de kanskje aldri har vært bedre, men ingen av dem har fasiten på hva motstanderen kan finne på. Jakob Ingebrigtsen hevdet overfor NRK at han ikke visste hvor mange som gikk videre fra heatet, han hadde glemt å sjekke det. Underforstått: Det var ikke noe tema for han. For han skulle kontrollere feltet. Og det gjorde han.

Jakob Asserson er regjerende OL-mester, Josh Kerr er regjerende verdensmester. Begge synes å være i kalasform. Dette kan bli et av OLs store høydepunkter. Finalen løpes tirsdag klokka 20.50.

