Musks privatfly-tur til Stavanger ga like mye utslipp som 6000 Teslaer gir på ett år

– Jeg tror vi trenger olje og gass på kort sikt, ellers vil sivilisasjonen smuldre opp. For at samfunnet skal fortsette å fungere trenge vi olje og gass, spesielt i disse tider med russiske sanksjoner. Det tror jeg alle er enig i.

Det var ordene verdens rikeste mann, ifølge Forbes, Elon Musk møtte den norske pressen med da han ankom Stavanger mandag morgen.

Tesla- og SpaceX-gründeren var det store trekkplasteret da Offshore Northern Sea 2022-messa (ONS) åpnet mandag. Musk, som har tjent store penger på elbilene sine og som gjentatte ganger har advart mot konsekvensene av global oppvarming og CO2-utslipp, understreket samtidig at man må satse videre på fornybar energi som vannkraft og vindkraft, og uttrykte entusiasme ovenfor flytende vindkraft.

48 tonn CO2

Musk ankom Stavanger med privatfly fra Los Angeles. I vinter begynte den 20 år gamle amerikanske IT-studenten Jack Sweeney å følge med på hvor og når Elon Musks privatfly var til enhver tid, hvor den fløy og hvor den skulle. Resultatet ble Twitterkontoen @ElonJet som deler all tilgjengelig informasjon om Musks flyvaner.

Gjennom kontoen har Sweeney blant annet dokumentert at Musk er svært glad i å bruke privatflyet sitt, selv på korte distanser. I våres dokumenterte han blant annet at Musk tok privatfly i 9 minutter for en reise på under 50 kilometer.

Musk har for øvrig tilbudt Sweeney 5000 amerikanske dollar for å stenge ned Twitter-kontoen med henvisning om at det er en sikkerhetsrisiko for han at alle til enhver tid vet hvor flyet hans er. Dette har studenten takket nei til. Han krevde mer penger, noe Musk ikke har gått med på.

Landed in Stavanger, Rogaland, NO. Apx. flt. time 9 Hours : 6 Mins. pic.twitter.com/h4m9tKnOkO — ElonJet (@ElonJet) August 29, 2022

Ifølge Sweeney tok Musks flytur fra Los Angeles til Stavanger 9 timer og 6 minutter. På den turen har flyet svidd av 13917 liter flybensin, som har resultert i et CO2-utslipp på 48 tonn.

Så hvor mye er egentlig det?

6000 Teslaer

Ifølge energiselskapet Fortums beregninger vil en elbil som går på norsk vannkraft gi et gjennomsnittlig bruksutslipp på 0,2 tonn CO2 i løpet av bilens levetid. Hvis man legger til grunn en levealder på 25 år betyr det at det må 6000 elbiler i året til for å slippe ut like mye CO2 som denne ene privatflyturen til verdens rikeste mann.

En elbil er aldri mer miljøvennlig enn strømmen den kjører på, så dersom elbilen lades på såkalt europeisk energimiks blir regnestykket noe annerledes fordi det Europeiske strømnettet i større grad bruker fossilt brensel til å lage strøm. Musks Norges-tur slapp ut CO2 tilsvarende hva 100 elbiler bruker i året dersom de går på Europeisk strøm.

Ifølge Fortum er utslippene til en gjennomsnittlig bensinbil mer enn dobbelt så høy som en elbil på europeisk energimiks.

Musks privatfly forlot for øvrig Stavanger mandag kveld omtrent klokka 1955.

