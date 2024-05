Teflon-Don

Å følge rettssaken mot Donald Trump på Manhattan i New York, er som å se en fotballkamp der det ene laget scorer og scorer, men det andre laget vinner.

Det har vært ydmykende uker for ekspresidenten, der han er blitt dratt etter hentesveisen gjennom det man må kalle søla. Jeg dømmer ikke pornoskuespilleres kjønnslige omgang med menn som Trump, men delt for åpen scene blir det likevel tarvelig.

Smilet stivner når man ser hvordan omtalen påvirker amerikansk virkelighet

Detaljer om lengder på både organer og samkvem løfter ikke nivået på den offentlige samtalen. Men tilbake ligger Trump med Stormy Daniels triumferende over seg, med de høye hælene plantet i sida på ekspresidenten. Nedlagt som bytte av en sterkere kvinne. Til det liberale USAs forlystelse.

Men sexen er ikke Trumps problem. Saken dreier seg om hvorvidt Trump har brukt valgkampmidler på å få Stormy Daniels til holde kjeft og forfalsket dokumenter for å dekke over pengesporet.

Mindre pikant, men mer substansielt og rettslig farligere for Trump, er denne ukas vitnemål fra Michael Cohen. Han var lenge Trumps juridiske fikser og trikser, og han har bevitnet at han ble instruert om å ta seg av saken og betale Stormy Daniels. Cohen sitter også på opptak av en samtale med Trump.

Problemet er at Cohen selv tidligere er dømt for å ha løyet under ed. Dette hamrer nå amerikansk høyreside på med. Trump sjøl har fått munnkurv av dommeren i saken, men støttespillerne har kjent sin besøkelsestid. Cohen og Stormy Daniels angripes, og det spares ikke på noe for å undergrave rettssaken og ikke minst klebe saken til Demokratene.

Alt tyder på at de lykkes. Hvis publikum opplever at saken er politisk styrt, går Trump fri i veldig manges øyne. En pornoskuespiller og en dømt løgner, i en rettssak i det liberale Amerikas høyborg New York, svekker ikke Trumps posisjon blant velgerne. Uansett hva som kastes på han, det renner av.

Det er lett å le av saken, og dens ingredienser og ville kontraster mellom verdigheten av Det hvite hus og nedrigheten i sakens detaljer. Men smilet stivner når man ser hvordan omtalen påvirker amerikansk virkelighet under seks måneder før presidentvalget i november.

All konvensjonell logikk skulle tilsi at Trumps oppslutning faller som følge av denne typen oppmerksomhet. Hans våpenbærende machofølgere kan umulig like bildet av Trump overmannet av Stormy Daniels? Men nei. Ikke i Amerika anno 2024. Trump beholder sin posisjon i mange valgavgjørende stater. New York Times publiserte mandag en ny meningsmåling som viser at Trump fortsatt har solid forsprang på president Biden i fem av seks av de statene som vil kunne bestemme hvem som blir USAs neste leder.

På snittet av målingene er ledelsen marginal, men nesten sju av ti amerikanere opplever at landet er på vei i feil retning. Tross økonomiske fakta som forteller en annen historie. Seks av ti mener Joe Biden gjør en dårlig jobb. Mye tyder på at folk i USA vil ha endring − og særlig i vippestatene vil de tilbake til det som en gang var − nesten uansett kandidat. Og Trump er per i dag det eneste alternativet til Biden.

Flere og mer alvorlige rettssaker venter Trump, men klokka tikker ubønnhørlig mot november.

