Slik skal Kåffa fylle stadion hver kamp: – Vil skape noe magisk

Som Dagsavisen skrev onsdag får KFUM Oslo etter alle solemerker lov til å spille i Eliteserien på Ekeberg, etter at NFF tirsdag var på befaring og ga Kåffa en liste å jobbe med for å få endelig godkjennelse. Klubben har jobbet mye med garderobefasilitetene, som er den største utfordringen, og spesielt det å sørge for nok sikkerhet for spillere og dommere når de også i år må krysse veien til KFUM-hallen.

– I 98 prosent av kampene vil dette være null problem, men så kan det være risikokamper der vi må gjøre ytterligere tiltak. Det kan være for eksempel å holde igjen publikum. Vi er også i dialog med Ruter angående bussene, og nå som vi spiller søndager i større grad vil det være enklere enn mandagskampene trafikkalt sett, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg i KFUM Oslo.

Les flere saker om KFUM Oslo her

Vil skape noe helt eget

Han forteller at sikkerhetsløsningene for å krysse veien er det de bruker mest tid på sammen med NFF, for å unngå at det ikke blir hendelser som flaskekastingen vi så på Nadderud i fjor eller verre.

– Med tanke på at dommerne må gå over veien og inn i KFUM-hallen kan du komme enda tettere på dommerne her ved å gå ut tidlig og vente på dem, så vi er sårbare med tanke på det. Det er nok med én tulling på kamp, så kan du sitte igjen med en alvorlig hendelse. På steder der mange folk samles vil det alltid være en risiko, og da må du ha gode nok planer for å håndtere det hvis det skjer noe. Der snakker vi sammen med NFF og jobber med de siste detaljene i de planene før vi får et endelig ja til bruk av Ekeberg, sier Stenberg.

For det er ingen tvil om at Kåffa hører hjemme til Ekeberg, og at spill i Eliteserien vil bli noe helt eget både for klubben og for nærområdet om Norges beste fotballag tar turen dit klubben hører hjemme.

– Det at vi får spille i Eliteserien på egen hjemmebane vil bli en lokal opplevelse for hele området og hele byen. Jeg tror det blir en folkevanding med barn og familier fra hele Ekeberg og nærområdene rundt. Totalopplevelsen av å spille her kommer til å bli noe helt eget som gir en spesiell opplevelse å ha vært med på, og vi ønsker å skape noe magisk, sier Stenberg.

[ Nære grønt lys for Kåffa: – 99 prosent sikkert at vi spiller på Ekeberg ]

Frir til bortesupporterne

Kåffa-sjefen forteller at de vil skape samhold og gode fellesskapsopplevelser på Ekeberg, og at klubben rennes ned med etterspørsler om sesongkort.

– Jeg tror fort det kan bli utsolgt på veldig mange av kampene våre i år. Vi har ikke lov til å øke tribunekapasiteten med midlertidige tribuner under sesongen, slik at det nok blir en fast tribunekapasitet på mellom 3000 og 3500 tilskuere på Ekeberg denne sesongen. Vårt mål er å ha fulle hus til hver kamp, sier Stenberg.

Det er mye som skal fikses før KFUM Arena blir klar til seriestart, men alt tyder nå på at Kåffa får spille i Eliteserien på sin egen hjemmebane på Ekeberg (Pål Karstensen)

For å få til det frir han omtrent nesten like mye til bortefansen, som til hjemmefansen.

– Vi kommer til å legge til rette for at de billettene vi ikke selger selv kan bortesupporterne kjøpe, så jeg tror nok det kommer til å være minst like mange bortesupportere som hjemmesupportere på de aller fleste kampene våre i år. Når de største klubbene kommer sørger vi for at de får bra med billetter på bortetribunen, sier Stenberg og fortsetter:

– Vi tror på at vi får over 1000 tilskuere på bortefeltet på veldig mange av kampene i år, og vi har mulighet til å øke hvis det blir enda mer etterspørsel. I tillegg til bortetribunen for de syngende og uniformerte bortesupporterne, har vi også muligheten for en familietribune for bortesupportere der vi også kan tillate supportereffekter. Hvordan det løses i praksis ordner vi i diskusjoner med klubbene og supporterkoordinator i hver enkelt klubb når det nærmer seg kamp, forteller Stenberg.

[ En ny hverdag for Kåffa: – Skal ikke selge oss til nedrykk ]

Styrker administrasjonen

For å lykkes med alt de ønsker å oppnå, trenger klubben også flere frivillige for gjennomføringen av kampdag i Eliteserien.

– Vi har arrangert kamper med 3000 tilskuere her før flere ganger, men forskjellen nå er at vi skal gjøre det hver kamp. Det er mest knyttet til vertskap, kiosksalg, VIP-fasiliteter og å sørge for at folk får informasjonen de skal og at de har det bra fra de kommer til de drar. Alt rundt det krever nok en 30-40 prosent flere frivillige enn det vi har hatt til nå. Vi kjenner funksjonene og vet hva som skal gjøres, så vi skal bare gjøre det i en litt annen skala og enda bedre enn før, forteller Stenberg.

Kåffa-lederen sier at klubben rir på en fin bølge akkurat nå, men at de minner seg selv på at livet består av flere hverdager enn festdager. Og for å arrangere festdager for publikum trengs det mange som jobber hverdager, og de har det også blitt flere av hos KFUM Oslo etter opprykket.

– Vi har økt med to fulle administrative stillinger nå, da vi har fått inn en på privatmarked og en stadionansvarlig. I tillegg har vi fått inn to studenter som vi betaler for å jobbe med mediabiten, samt at arrangementssjefen har fått doblet honorar. Vi føler at det er en nøktern oppgradering, samtidig som vi skal ha inn en markedskonsulent og en på økonomi, opplyser Stenberg.

[ Dette er Oslo-lagenes treningskamper og oppkjøringsplaner ]