En tale til vinteren

Du har din funksjon, det er ikke noe tvil om det. Du minner oss på hvor fint det er når sola skinner. Du fyller skiløypene med snø. Du legitimerer fråtsemiddag og gavebonanza, gir oss anledninger for både kakao og vedfyring, og du lar de mest folkesky av oss få litt fred i noen måneder. Alt dette er topp. Ja, du har kvaliteter. Ingen tvil om det.

Litt som Bompengepartiet, på en måte. Det trengs sånne partier iblant. Som dukker opp fra ingensteds, og minner resten av verden på ett eller annet viktig. I dette tilfellet at arbeiderklassen er blakk nok allerede, og kan ikke bare nødvendigvis slutte å kjøre bil sånn over natta.

Men det at Bompengepartiet har hatt en funksjon, at de har bidratt positivt på noen måter, det er jo én ting. Det betyr ikke at vi vil ha dem, sånn permanent. På samme måte som deg, kjære vinter. Det er ikke særlig snilt å si det, jeg skjønner jo det. Men du er først og fremst et nyttig korrektiv til sommeren.

Og nå begynner det å være nok. Ingen vil ha permafrost. Nå skal du trekke deg pent tilbake, ta med deg den dumme snøen din vekk, så fort som bare mulig. Gatene er feid allerede. Nå skal vi slentre på dem. I føkkings kortbukser.

Men nei da. Du skifter navn. Later som om du egentlig bare er en litt kald vår. Du minner oss på at det har snødd langt ute i mai en eller annen gang tilbake i skvettogsøtti. Du trekker alle mulige tynnslitte triks ut av ermet for å legitimere din tilstedeværelse, selv om du åpenbart for alle skulle vært langt ute av tida nå. For lengst.

Du er en middels artig vits om etniske stereotyper, kompis. Du er Dum og Dummere på laserdisc. Du er pins. Du er bredbeint stadionrock med solbriller på. Du er Facebook. Parabolantenne. Amerikansk presidentkandidat. Soda Stream. Sigaretter. Mumle-rap. Du er Berlinmuren. Abortmotstand. Kolonialisme. Olje. Skjønner du?

Les leppene mine: Du er ute av tida, kompis! Akkurat nå, i hvert fall.

