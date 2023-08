Kan vi tro på Erna Solberg?

Dagens Næringslivs avslørende journalistikk er et solid skup. De har avdekket at Høyre-leder Erna Solbergs ektemann systematisk jobbet i tre måneder med et notat om hvilke høyrefolk som skulle få sentrale verv, før Høyres åtte år med makten.

Sindre Finnes går gjennom børsnoterte selskaper, helseforetak, universiteter og direktorater. Kort sagt: alt staten har ansvar for. Notatet bør bli tilgjengelig for offentligheten. Det vil forhåpentligvis bli resultatet da saken skal opp i kontrollkomiteen i Stortinget.

Det er ille når politikere gjør ting som svekker tilliten. Alle den siste tidens saker er viktige, om på ulikt vis. Alle virker også like ubegripelige sett utenfra. To statsråder har gått av, og en har beklaget.

Saken om Erna Solbergs ektemanns notat blir spesiell, for den handler om så mye innflytelse og penger, og illustrerer det som har vært en sentral debatt de siste årene i Norge: har vi fremdeles interessepartier?

Hvis du fremdeles er i tvil, så kan kanskje listen over 253 høyrefolk som skulle plasseres i sentrale verv være nyttig. Vi er et lite land. 253 navn utgjør svært mye makt. Derfor burde de som har som oppgave å granske makten, altså pressen, ta saken på det største alvor.

En del av alvoret er å finne ut hva en av Norges aller mektigste mennesker, nemlig Erna Solberg visste.

I avsløringen fra DN står det kort «Erna Solberg, som svarer via sin presserådgiver, sier hun ikke husker å ha sett et notat fra ektemannen»

Det samme budskapet ble gjentatt på partilederdebatten på NRK, der man jo ikke kan sende sin presserådgiver.

Det finnes etter hvert ganske mange, hyggelige portrettintervjuer om Sindre Finnes og Erna Solberg. Begge er engasjert i Høyre og begge brenner for det. Jeg har humret mang en gang over dem, og tenker fremdeles på bildet fra det rotete kjøkkenet i Bergen som en genistrek.

Men latteren satt litt fast i halsen da Solberg sa «Sindre er en selvstendig mann» i Arendal.

Virker det ikke bare utrolig rart? Du bor sammen, er engasjert i det samme, og jobber med det i tre fulle måneder. Du gjør jobben, som Finnes sier, på oppdrag fra den som er ansatt av Solberg selv, nemlig Høyres generalsekretær. Men Erna Solberg vet ikke om det?

Da vi stod midt i korona-krisen kunne vi lese i VG: «Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) har tidligere nektet for at han hadde kontakt med noen i regjeringsapparatet før angrepet på Oslos koronahåndtering. Nå innrømmer han flere samtaler med en av Erna Solbergs nærmeste rådgivere.»

Solbergs svar: «Jeg kjente ikke til saken»

Da NAV-skandalen kom frem, med alle sine menneskeskjebner uriktig behandlet, var det også naturlig at statsminister Solberg ble spurt. Som politisk kommentator i Vårt Land Berit Aalgård da skrev: «For alle som kjenner Solberg er hennes enorme detaljkunnskap om de aller fleste saker regjeringen arbeider med et av hennes fremtredende trekk som leder.»

Igjen kunne vi lese i VG: «Erna Solberg: Husker ikke hvordan hun ble informert.»

Da Bent Høie var Helse- og omsorgsminister, og KrF stod i sitt skjebnesvangre veivalg om samarbeid til høyre eller venstre fikk Høie embetsverket til å se på muligheter for endringer i abortloven. Saken var avgjørende for at KrF nå er et helt annet parti, og gjorde at Solberg kunne fortsette to år til som statsminister.

Solbergs svar: «Jeg visste ikke hva han hadde gjort for å forberede dette spørsmålet.»

Da Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise måtte gå av som følge av ti varsler om seksuell trakassering var også svaret at Erna Solberg ikke hadde visst om dette. Om dette skrev samme Aalborg:

«Da Tonning Riise valgte å trekke seg, gjennom et Facebook-innlegg 11. januar 2018, hadde Høyres generalsekretær John Ragnar Aarset visst om beskyldningene siden november. (...) Også Høyres parlamentariske leder Trond Helleland var orientert om saken. (...) En rekke andre sentrale Høyre-folk var orientert. Likevel skal ikke Erna Solberg ha vært orientert før saken smalt.»

Det finnes mange andre eksempler på at Solberg skygger unna vanskelige spørsmål. Men det er helt greit, det har hun til felles med mange norske politikere.

Det som kjennetegner de sakene vi ser her er følgende: De er svært alvorlige. De handler om store politiske spørsmål. De involverte er enten gift med Solberg, nestleder for Solberg, generalsekretær for Solberg eller hennes nærmeste rådgivere.

Og i alle tilfellene så er hun, altså Erna Solberg, som er kjent for «enorm detaljkunnskap om de aller fleste saker regjeringen arbeider med», ikke informert?

