Rivalisering til et nytt nivå

Supporterne i Lillestrøm og Vålerenga skal være glade de har hverandre. Såkalt fotballhat er rivalisering på høyeste nivå. Når det går over til hets og trusler, er grensen passert.

Ingen sport vekker sterkere følelser enn fotball. Man må kanskje ha kjent på det selv for å skjønne det. “For mange av oss er dette selve livet”, meldte VIF-supporterne på Østblokka på Intility Arena da Vålerenga hadde sin tyngste periode i vår. De ville signalisere at fotballen er ingen bagatell. For mange kan en seier eller tap sitte i lenge. Altfor lenge.

Alle som opplevde kampen Vålerenga – Lillestrøm 1. mai i år, ønsker seg tilbake. 4–3 seier til bortelaget på overtid, et intenst tribuneoppgjør som er det heftigste vi har i norsk fotball. Gult mot blått. Så Geir Bakke fikk klar beskjed etter sin uttalelse på onsdagens pressekonferanse der han fortalte han var både gul og blå. I denne sammenhengen går det ikke. Men nå kan han kjenne seg blå- og gulbanket, i hvert fall mentalt. Det måtte han være forberedt på.

Selv sier han at føler seg som inne i en sentrifuge. Men den stopper til slutt. Da kommer han ut nyvasket. Vi får håpe det stemmer. Han starter sin andre del av VIF-karrieren med kampen mot Molde på Intility lørdag kveld. Molde er kanskje formlag nummer en i Norge akkurat nå. Og både Geir Bakke og Vålerenga, som opplevde sjokkansettelsen og cupavansement til semifinale på samme dag, kan komme tilbake til hverdagen. Som akkurat nå handler om å samle nok poeng til å trygge plassen i Eliteserien.

Sportssjefen i Lillestrøm, Simon Mesfin, anbefaler Geir Bakke ikke å vise seg i Lillestrøm og uansett komme seg ut av leiligheten der så fort som mulig. Slik vi kjenner en ellers hyggelig Mesfin, aner det oss at det er med en viss ironi i stemmen. De to har samarbeidet godt. Men slike uttalelser tar de mest ubønnhørlige supporterne til seg for det det er verdt. Et slags klarsignal til å hetse deres forrige trener.

Foran kampen 1. mai hadde vi den gamle VIF-backen Rune Hansen på besøk i podkasten Trikkeligaen. Han har fått en slags merkelapp at han startet rivaliseringen mellom de to klubbene. Da Lillestrøm startet sin kjøpspolitikk, som de første i norsk fotball i 1976, var Rune Hansen fra Vålerenga en av de første de hentet. Det skapte sterke reaksjoner i VIF. Og i norsk fotball. Siden er det blitt hverdagen. Så da er det litt fascinerende å lese at LSK-legenden Ivar Hoff æreskjeller Geir Bakke nå. Det var Ivar Hoff og offensive LSK-ledere som syntes det var greit å kjøpe de beste spillerne fra naboklubbene og rivalene.

Men Rune Hansen syntes det var smertefullt den gangen. Klubbfølelse var viktig da, og det er viktig nå. Og dette var lenge før sosiale medier tok hets og sjikane til nye omdreininger.

Mange i VIF ser på Geir Bakke fra LSK til VIF som den ultimate revansjen. Overgangen kom som et sjokk på begge klubbers supportere, ingen medier hadde spekulert i at dette kunne bli løsningen ettersom Geir Bakke var i kontrakt med Lillestrøm. Men utkjøpsklausulen hadde ingen tenkt på.

Da blir han stemplet som en grisk forræder på Lillestrøm der de mener han gikk for seddelbunkenes størrelse. Det er det lov å mene. I Vålerenga sies det at han har kommet hjem. Det er det også lov å mene etter at han gikk læretida på Valle på 20 år siden.

Man må ikke være sentralbanksjef for å skjønne at overgangen har noe med økonomi å gjøre. Bakke blir antagelig VIFs dyreste trener i historien, finansiert av investor Tor Olav Trøim. I en rapport utført for Norsk Toppfotball i vår kom det fram at Vålerenga har det høyeste lønnsbudsjettet i Eliteserien i forhold til driftsinntektene. Klubben gikk med 42 millioner kroner i minus i fjor. Nå er noe av dette dekket inn med salget av Odin Thiago Holm til Celtic. Men laget og Geir Bakke må ha resultater.

Lillestrøm og Vålerenga møtes ikke før søndag 22. oktober på Åråsen. Det er like greit. Da skal Geir Bakke tilbake til et Åråsen som nå ikke ønsker å se ham. Innen den tid skal Lillestrøm finne seg ny trener. Er ikke Dag-Eilev Fagermo ledig?

