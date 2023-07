Geir Bakke bekrefter: - Dette trigget meg

Etter at overgangen ble kjent onsdag morgen, har det kokt på sosiale medier, men Vålerenga bekreftet ikke ansettelsen på sine hjemmesider før klokka 10.30. Han har kontrakt ut 2027. Der uttaler Bakke dette:

«Etter tre og et halvt år i Lillestrøm sportsklubb velger jeg å forlate Åråsen og skifte klubb. Det har vært tre og et halvt flotte år i LSK. Vi har vært med på opprykk, to fjerdeplasser i Eliteserien, cupfinale, europaspill og ligger i inneværende sesong med et snitt til å nå femti poeng. Siden høsten i fjor har vi likevel merket en viss slitasje mellom spillergruppe og trenerduo.

Etter mange års erfaring kjenner man når det er på tide at andre krefter skal få overta, til det beste for alle parter. For meg var det punktet nå.

At klubben jeg går til, er Vålerenga, vil sikkert oppleves anstrengt for flere LSK-supportere, men denne muligheten tente meg. Jeg har vært i Vålerenga i seks år tidligere, og det skal bli spennende å komme tilbake.

Jeg trigges av utfordringer, og vil jobbe knallhardt for å få Vålerenga stabilt opp i toppen av norsk fotball: kjempe om medaljer og komme seg ut i Europa.

Jeg er stolt av alt vi har fått til i LSK, det har vært berikende år sammen med et stort kollektiv av spillere, ansatte og supportere. Nå gleder jeg meg til alt vi skal få til sammen i Vålerenga, sier han i pressemeldingen.

Hvem han vil ha med seg i støtteapparatet og hva han vil planlegge med VIF vil han snakke om senere onsdag.