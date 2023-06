Eldreomsorg for en ny tid

Friske og syke eldre må bo lenger hjemme enn før. Samtidig må det bli mange nok sykehjemsplasser til de sykeste. Disse to tankene må vi ha i hodet samtidig. Bare slik kan vi møte den såkalte eldrebølgen på en god måte.

Regjeringen la nylig fram en ny eldrereform. Her loves det flere omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser. Videre skal det opprettes faste team i hjemmetjenestene basert på høy grunnbemanning. Dermed slipper brukerne å møte et titalls forskjellige pleiere hver uke. Flere faste og hele stillinger er nøkkelen til suksess. Dette er bra for både brukerne og de ansatte.

Partiene må stilles til veggs i høst.

Det blir stadig flere eldre her til lands. Det er selvsagt positivt at vi i snitt lever lenger enn det som var normalt tidligere. Mange eldre holder seg også relativt friske til langt opp i årene. Derfor blir det en viss bismak over begrepet eldrebølgen. Men statistikk og prognoser taler likevel sitt tydelige språk. Antallet nordmenn over 80 år vil være dobbelt så stort i 2040. Samtidig vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist.

Men problemet er egentlig ikke økonomien i regnestykket. Utfordringen er å frigjøre nok varme hender til det store behovet i eldreomsorgen. Derfor er det så viktig at de eldre kan bo lengst mulig hjemme og at forholdene legges bedre til rette for at så kan skje. Dette er fornuftig politikk, både fordi vi alle ønsker å bo hjemme så lenge vi klarer og fordi dette er samfunnsmessig fornuftig.

[ Kjetil Staalesen: Når bankrenta stiger. ]

Et viktig og riktig grep vil være å etablere såkalte trygghetsboliger. Regjeringen går nå inn for dette, etter først å ha avvist et tilsvarende grep som ble lansert av Høyre i fjor. Det er på høy tid at det nå satses mer på bedre tilrettelagte boliger. I denne sammenheng er det nødvendig å skjerme de pårørende slik at de blir pålagt en urimelig belastning. Derfor må de pårørende bli involvert og lyttet til.

[ Jo Moen Bredeveien: Er det virkelig nødvendig å gjøre juni til enda en desember? ]

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk mye kjeft da hun sa at alle må ta mer ansvar for egen alderdom. Dette ble oppfattet som en ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side. Men også her blir det ikke et spørsmål om enten eller, men om både og. Ansvaret må fordeles på flere plan.

Vi må alle planlegge for vår alderdom og tenke gjennom ulike alternativer. Staten må også stille opp med overordnet politikk og effektive tiltak. Neste års statsbudsjett blir den første testen på om vage løfter følges opp med nok penger til kommunene. Vi må ikke glemme at eldreomsorg først og fremst er et kommunalt ansvar. Partiene må stilles til veggs i høstens lokalvalg.

[ Lars West Johnsen: Det er jo ikke ekspertene som skal bestemme eller? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen