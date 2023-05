Hvor dyrt skal det være å bli med i fotball, basketball, friidrett eller turn? På Idrettstinget i Bergen kommende helg blir økonomiske barrierer et av hovedtemaene.

– Jeg vet av erfaring hvor lite som kan skille. En 50-lapp kan være nok, sier Marcela Montserrat Fonseca Bustos til Dagsavisen.

Hun er leder av Oslo Idrettskrets og forslaget kretsen har sendt inn om tiltak mot økonomiske barrierer i idretten, vil bli vedtatt.

Konkrete tiltak

Men hun ønsker enda mer konkrete tiltak enn det NIF-styret legger opp til.

– Dette problemet er ikke nytt. Det nye er at det rammer så mye bredere. Nå er det folk i nabolaget og vennskapskretsen din som må si nei. De har ikke råd til det. Og manglende råd kan for deg og meg handle om små summer, sier Fonseca Bustos, som selv er aktiv som trener i Kjelsås Basket.

Der oppdaget hun hvordan den norske idretten var organisert.

– Min familie kommer fra Chile og der styres idretten av skolene og gymlærerne. Den norske modellen var en ny verden for oss. Da vi endelig skjønte hvordan det fungerte, meldte vi oss umiddelbart, forteller hun.

Barn trener håndball i Linderudhallen. Men har alle råd? (Ørn E. Borgen/NTB)

Må ha med ungdommen

Marcela Montserrat Fonseca Bustos har selv sittet i idrettsstyret tidligere men er nå leder av Oslo Idrettskrets der hun blir minnet på økonomiske utfordringer daglig.

– Nå får vi rapporter fra hele landet. Dette gjør inntrykk på folk. Vi må spørre oss hva det skal koste for en 10-åring å drive idrett. Vi må tørre å ta diskusjonen om tidlig profesjonalisering. For meg handler bunnlinja om idrettsglede. Det er de som teller. Det er den vi er til for, sier hun.

– Også må vi gjøre et krafttak mot frafallet av ungdommen. Vi trenger dem inn i lederverv. Her har idretten et enormt potensial, men denne aldersgruppen må bli sett og få lederoppgaver som betyr noe. De må få reell innflytelse, ber hun om.

Støtter Al-Samarai

Idrettstinget åpner i Bergen fredag og en rekke forslag skal behandles. Søndag formiddag skal det nye idrettsstyret velges.

Oslo idrettskrets er klare på at de støtter valgkomiteens forslag på Zaineb Al-Samarai som ny leder etter Berit Kjøll, som valgkomiteens mindretall går inn for.

– Jeg har sett diskusjonene som har gått på at de to kandidatene idrettspolitisk er enige om det meste. Det er ganske logisk. NIF-lederen er tillitsvalgt på vegne av idretten, det er tinget som skal gi retningen. Men vi trenger nå en leder som har nærhet til idrettsbevegelsen. Dette blir et slags verdivalg, mener lederen av landets største idrettskrets.

---

FAKTA

Idrettstinget er norsk idretts høyeste myndighet.

Avvikles fra 1–3. april på Flesland i Bergen.

I tillegg til en rekke internsaker som skal behandles fredag og lørdag, skal nytt idrettsstyre velges søndag.

Valgkomiteen er delt. Et flertall går inn for Zaineb Al-Samarai som ny idrettspresident, et mindretall for sittende president Berit Kjøll.

---