Et helt lag med målscorere

Elleve navn står bak de 35 målene VIF har banket inn på sine elleve første kamper i Toppserien denne sesongen. Kun to uavgjorte kamper er det avgitt poeng i. Og hvis laget skulle slå Rosenborg i lørdagens og årets første seriefinale på Intility Arena kan gullkampen være avgjort før den lange VM-pausen inntreffer i sommer.

Den som vil se norsk kvinnefotball med mange scoringer, må komme seg på kamp når de blå spiller. For om toppscorer Karina Sævik skulle ha en grå dag, eller tidenes toppscorer Elise Thorsnes være skadet (som hun har vært i det siste), er det nok av andre kort å spille på.

Ylinn Tennebø hadde knapt scoret mål før denne sesongen og Mawa Sesay jublet som en VM-vinner da hun fikk sin første scoring på dette nivået mot Arna-Bjørnar tidligere i år. Når flere spillere melder seg på scoringslista, er det godfot-teorien som gjelder. Fotball handler også om å gjøre medspillerne bedre. Årets VIF-scoringer har kommet fra spillere i alle lagdeler, unntatt keeperplassen. Det er neppe å forvente.

Sesongens beste spiller til nå har vært Olaug Tvedten med all sin energi og mange målgivende pasninger. Men ingen har vært mer effektiv foran mål enn VM-aktuelle Karina Sævik. Hun har VM-ambisjoner. Men å få plass i det norske VM-angrepet er tungt når konkurrentene heter Ada Hegerberg, Caroline Graham-Hansen og Guro Reiten. Da hun var gjest i Dagsavisens podkast Trikkeligaen tidligere i vår, tok hun ingen plass i VM-troppen for gitt.

Ylinn Tennebø (t.h.) gratulerer Karina Sævik med et av årets mange mål. (Oskar Wikestad)

Kvinnefotballen er i rivende utvikling, både på og utenfor banen. Den sportslige kvaliteten har aldri vært bedre. Antall norske spillere i utenlandske klubber er økende. Men for Norge er det viktig å ha attraktive lokomotiver her hjemme også. Fotballpresident Lise Klaveness er bekymret for at det internasjonale nivået på herresiden rykker ifra norsk fotball. Få norske klubber er konkurransedyktige internasjonalt.

Bildet er enda klarere på kvinnesiden. Internasjonal suksess med norske klubber er fraværende. Vålerenga er i år landets klart beste lag og skal ut i kvalifisering til Mesterligaen i høst. Det har vært trener Nils Lexerøds mål siden han kom til klubben.

Er laget godt nok? Har Vålerenga bredden i stallen som skal til? Det er ikke opplagt. Men sjekk selv. Årets første reelle toppkamp spilles på Intility lørdag klokka 16.45.

---

FAKTA

Disse elleve har scoret VIFs damer mål i serien i år:

Karina Sævik: 10

Olaug Tvedten: 5

Elise Thorsnes: 4

Thea Bjelde: 4

Ylinn Tennebø: 4

Felicia Rogic: 2

Ingibjörg Sigurdardóttir: 1

Laura Guldbjerg Pedersen: 1

Linn Vickius: 1

Mawa Sesay: 1

Stine Brekken: 1

---





