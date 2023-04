– Mange av Trumps kritikere spør seg nå om saken i New York er politisk motivert

Tirsdag denne uka ble Donald Trump historisk, men ikke med positive fortegn. Han er nå den første amerikanske ekspresidenten som er tiltalt i en straffesak.

Tiltalen statsadvokaten i New York har tatt ut mot Trump, inneholder 34 punkter. Donald Trump nekter straffskyld for alle, og i en tale han holdt fra sitt eget hjem påsto han at tiltalen var en innblanding i 2024-valget.

Frykter for USAs framtid

– Trump har en stor støtte i deler av befolkningen. Hva slags USA tror du vi vil se i årene som kommer?

– Jeg tror ikke dette ender godt. Lærdommen fra andre land som opplever en slik politisk turbulens som USA nå gjør, er at situasjonen vil forverre seg, sier Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Hilmar Mjelde, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. (Høgskolen på Vestlandet)

Han er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, og USA-ekspert.

– Har han skapt et rom for en Trump 2.0?

– Ja. Etter mitt syn burde Trump blitt utvist på livstid fra amerikansk politikk etter kuppforsøket i 2020–2021. Men når hans eget parti ikke fjernet ham, har han fått en reell vei til et politisk comeback på verdensscenen.

[ Trump i rettssalen: – Tydelig preget av at han ikke er i kontroll over denne situasjonen ]

Tviler på rettssak

Trump har for lengst gjort det klart at han stiller til presidentvalget til neste år, og han hevder fortsatt at han vant valget i 2020, da han tapte mot sittende president Joe Biden.

– Hvordan vil rettssaken mot Trump prege valgkampen?

– Jeg vet ikke om det vil bli noen rettssak mot Trump i New York-saken, når vi ser på den faktiske tiltalen. Saken kan komme til å kollapse grunnet tvilsomt juridisk grunnlag, sier Mjelde.

Klokka 20.30 norsk tid tirsdag måtte Donald Trump møte i det første rettsmøtet i New York. Idet han gikk inn i bygningen på Manhattan, ble han formelt pågrepet. Neste rettsmøte for Trump er fastsatt til 4. desember, ifølge statsadvokaten i New York.

De ønsker at selve rettssaken skal starte i januar 2024, mens Trump advokater mener den heller bør starte på vårparten.

– Det kan komme tre tiltaler til mot Trump i tre andre saker som er under etterforskning. 2024-valget kan bli en bisarr miks av TV-sendt rettsdrama, primærvalg og presidentdebatter, sier Mjelde.

[ Putin: – Forholdet til Norge er redusert til et minimum ]

Kan bli dyrt

Den mest kjente tiltalen mot Trump involverer pornoskuespilleren Stormy Daniels. Hennes ekte navn er Stephanie Clifford. Statsadvokat Alvin Bragg sa like etter møtet i New York at Trump skal ha betalt hysjpenger til Clifford, en annen kvinne og en tidligere dørvakt i Trump Tower, ifølge NTB.

Daniels ble betalt 130.000 for å angivelig holde tett om et forhold hun hadde hatt til Trump. Slike utbetalinger er ikke ulovlige i seg selv, problemet er hvordan beløpene er blitt bokført.

Beløpet skal ha blitt bokført som en forretningsutgift i form av advokatsalær. Påtalemyndigheten mener ifølge BBC at Trump dermed har forfalsket forretningsdokumenter.

– For Trumps del vil ytterligere tiltaler bli en stor distraksjon. Det vil bety flere rettsdokumenter å sette seg inn i, store advokatutgifter og komplisert valgkamp-logistikk, sier Mjelde.

[ Boligprisene stiger kraftig: Venter økte priser over tid ]

Gir Trump «goodwill»

USA-eksperten tror likevel saken kan styrke Trumps kandidatur til presidentvalget.

– Trump kan komme til å surfe til nominasjonen. Også mange av Trumps kritikere spør seg nå om saken i New York er politisk motivert, og det gir Trump mye «goodwill», sier han.

Mjelde viser til at de nye rettsrundene ligger an til å starte samtidig med de amerikanske primærvalgene i 2024.

– Det kan gi Trump en avgjørende medvind i en kritisk fase i nominasjonsvalget, fordi han får både sympati og all mediedekningen, sier han.

– Vi husker alle stormingen av kongressen 6. januar 2021. Hvordan kan rettssaken mot Trump skape mer polarisering i det amerikanske samfunnet?

– Trump har vært en giftpille for det amerikanske demokratiet. Hans normbrudd får også hans motstandere til å bryte normer, og det er det jeg frykter skjer i New York-saken. Slikt ender ikke godt.

– Trump er soleklar favoritt

– Har Trump en sjanse til å bli republikanernes kandidat, eller i det hele tatt vinne valget?

– Ja, han er per nå soleklar favoritt til å bli Republikanernes kandidat. Det har også blitt lettere å slå sittende presidenter. Så ustabil som amerikansk politikk er om dagen, kan jeg lett se for meg at Trump blir valgt til president igjen, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Florida-guvernør Ron DeSantis har seilet fram som en utfordrer fra det Republikanske partiet, og det er ventet at han vil stille som presidentkandidat. Han har nylig omtalt tiltalen mot Trump som uamerikansk.

[ Disse kan utfordre Trump ]

– Trumps konkurrent DeSantis, som mange tror også vil stille som republikaneres kandidat, har kritisert tiltalen mot Trump. Hvorfor gjør han det?

– Trumps utfordrere oppfører seg mer som hans allierte enn konkurrenter. De vet at det er null takhøyde for å kritisere Trump internt, sier Mjelde, og legger til:

– Det paradoksale med DeSantis er at han skal være et alternativ til Trump. De har helt ulik stil, men så unngår han å kritisere nettopp Trumps stil. Da forsvinner også kontrasten.

Nylig falt Ron DeSantis kraftig på meningsmålingene. Ifølge en meningsmåling fra 4. april blant folk som beskriver seg som republikanere ønsker nå 48 prosent av republikanerne Donald Trump som partiets presidentkandidat. Oppslutningen om Ron DeSantis falt fra 30 til 19 prosent. Meningsmåling er gjennomført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters.

[ Mamma heter Gunn, pappa heter Tom og Arne heter Harald ]

[ Her i vest kødder vi ikke med Røkke ]