Trygge Slagsvold Vedum

(Trondheim): Forrige gang Senterpartiet var samlet til landsmøte, for knappe to år siden, var det store spørsmålet om partiet ville utnevne partileder Trygve Slagsvold Vedum til statsministerkandidat. Partiet fløy høyt.

Verden er en helt annen i 2023 enn i 2021. Senterpartiet styrer landet nå. Og får en oppslutning på 3,9 prosent i Sentios rykferske måling, som aldri klarte å bryte gjennom lydmuren på partiets landsmøte i Trondheim i dag.

Trygge Trygve er helt, høvding og fremst blant selveiende bønder i Senterpartiet

Finansminister Vedum droppet nemlig en bombe i sin tale til landsmøtet: Han har hatt diagnosen MS, multippel sklerose, siden 2020. Morgenen på valgdagen høsten 2021 tilbrakte han i en MR-maskin.

Det blir liksom litt smått å mase om dårlig oppslutning da.

Det heter jo at om du ikke liker det som sies, må du skifte samtaletema. Det går an å hevde at Vedum benyttet seg av den taktikken da han gikk helt nært og fortalte landsmøtet og nasjonen om sin alvorlige sykdom. Rådgiverne til Vedum jobbet iherdig etter talen for å hindre at den analysen skulle sette seg.

De har et ganske godt poeng.

Alle politikere spiller en rolle i offentligheten. Vedum er intet unntak. Men hans politiske persona ligger nær den personen han faktisk er. Finansministeren spiller rollen som seg selv, selvsagt med noen karaktertrekk forsterket og andre underspilt.

Et lignende utspill fra nesten hvem som helst andre, ville falt platt til bakken. Det fungerer for Vedum. Det virker genuint når han forteller om sin sykdom, og om hvordan fellesskapet, representert ved helsevesenet, har hjulpet ham gjennom det verste.

En av de store styrkene til Trygge Trygve, den versjonen av senterpartilederen vi fikk møte på scenen fredag morgen i Trondheim, er at han har en evne til å knytte det lille og nære til det store og politiske.

Gjennom historier om egen sykdom og nære menneskemøter, får han illustrert forskjellen på en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og et Norge styrt av de borgerlige partiene. Den er på ingen måte ubetydelig.

Senterpartiet sprer arbeidsplasser, deler kommuner, gjenoppretter læresteder og politikontor, sørger for billigere fly i distriktene og gratis ferjeforbindelser til øysamfunn. Det er ikke lite. Men det er heller ikke helt nok, i alle fall om vi legger oppslutningen i folket til grunn.

Om vi lar meningsmålingene forklare verden, kunne man nesten hevde at ringen er sluttet for Trygve Slagsvold Vedum som leder i Senterpartiet.

Han forteller gjerne historien om hvordan Senterpartiet lå rundt og under sperregrensen på målingene da han overtok tømmene i 2014. Stemningen var dårlig, preget av regjeringsslitasje etter åtte år som juniorpartner i regjering med Arbeiderpartiet (og SV).

Ni år senere har Senterpartiet flydd høyt under Vedums ledelse – men også gått inn for en brå landing.

Senterpartiet måles under og rundt sperregrensen. Sett fra utsiden virker partiet preget av regjeringsslitasje etter 18 måneder som juniorpartner i regjering med Arbeiderpartiet. Begge regjeringspartiene er nede på grunnfjellet, og Høyre står klar med slegga for å hogge løs enda mer stein.

Likevel smiler Vedum.

Om man for en stakket stund glemmer verden og landet og trer inn i Senterpartiets univers på et konferansehotell i Trondheim, har han da også mange gode grunner til å smile. Trygge Trygve er helt, høvding og fremst blant selveiende bønder i Senterpartiet.

Og hvem vet? Kanskje vil verden bli litt snillere framover. Strømprisene kan gå ned, inflasjonen kan synke, lønnsveksten kan komme tilbake. Støyen rundt lakseskatt og grunnrenteskatt på vind kommer til å gå over. Ting kan snu.

Så er spørsmålet om skuffelsen har satt seg så dypt i folket at det kanskje ikke hjelper. Det finnes dem – også i Senterpartiet – som mener det er for sent allerede. Til tross for at partilederen teller regjeringens seire og mottar trampeklapp av sine partifeller, er det nemlig ikke veldig vanskelig å finne kritiske stemmer på Senterpartiets landsmøte.

Stemmer som mener at ledelsens manøvrering for å kontrollere grasrotfrustrasjonen over manglende kontroll over krafta og strømprisene, og for å tone ned kritikken av helseforetaksmodellen, er for tydelig og gjennomsiktig.

Vedum har rett i at det merkes at Senterpartiet sitter i regjering. Men mange mener at det ikke merkes tydelig nok. Ikke etter at Senterpartiet spant buen høyt i opposisjon til den borgerlige regjeringen Solberg og lovet en helt annen retning i samfunnsutviklingen.

Fra regjeringen hører vi likevel at samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet fungerer godt og at stemningen er god. Og det er ingen tvil om at stemningen er god på landsmøtet til Senterpartiet. Det er smil og latter og optimisme.

Vedum fortalte i talen sin at hans gode humør gjorde at sykdommen ikke knakk ham. Han er symptomfri og kampklar. For hans og partiets del får vi nesten håpe at den samme medisinen vil virke for Senterpartiet.

