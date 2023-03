Drømmen om flertall

Alt var bedre før – under den rødgrønne flertallsregjeringen til Jens Stoltenberg. Litt satt på spissen, men verdt å tenke på. Bakteppet er diskusjonen vi er vitne til i opptakten til helgens landsmøter i SV og Senterpartiet.

Ap/Sp-regjeringen er i mindretall og avhengig av SVs støtte i budsjettsaker. Samtidig ber SVs Kirsti Bergstø om åpne dører på den politiske venstresiden. Men hun får den stengte døra i fleisen. Ferdig snakka, er beskjeden fra Sp. Støre-regjeringen er en mindretallsregjering, på godt og vondt. Mest det siste. Derfor må det være lov å drømme litt.

Nå er det en evig skattekrangel.

Under Jens Stoltenbergs åtte år med en regjering bestående av Ap, Sp og SV var det ro og stabilitet i skattepolitikken. Nivået lå i hvert fall fast etter å ha blitt jekket litt opp i starten. Det var forutsigbare rammebetingelser, ikke minst for næringslivet. Samtidig ble det solidarisk omfordeling innenfor gitte rammer.

Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk i 2021 til valg på å gi landet en rødgrønn flertallsregjering. Han ville ha både Sp og SV med på laget. Og det ble et flertall for en slik konstellasjon. Men i forhandlingene på Hurdal ble det ikke treenighet. SV fikk ikke nok gjennomslag. Sp kunne derimot triumfere siden partiet fikk løsningen partiet hadde gått til valg på.

Samtidig fikk SV nakketak på Støre-regjeringen. Den posisjonen har SV til fulle klart å utnytte til sin fordel. SV har skummet fløten, synliggjort sine seire og fått uttelling for dette på meningsmålingene. Ap/Sp-regjeringen har blitt presset fra begge kanter og framstår som en ribbet hakkekylling. Mange tidligere Ap- og Sp-velgere har satt seg på gjerdet, og en god del har rømt til Høyre. Som helhet blir venstresiden lidende.

Kontrasten til Jens-epoken er slående, spesielt når det gjelder skatt. Nå er det en evig skattekrangel mellom Ap, Sp og SV. Slik blir det ventelig i hele fireårsperioden. Ap/Sp-regjeringen startet perioden med å øke skattenivået, men statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har nå varslet at det blir status quo i 2024-budsjettet.

SV har likevel ikke gitt opp håpet om å kunne presse skattenivået ytterligere opp. Samtidig kjemper Sp-nestleder Ola Borten Moe for å senke det samlede skatte- og avgiftstrykket. Han er spesielt bekymret for næringslivet. På helgens Sp-landsmøte vil det ventelig bli fattet vedtak i tråd med dette.

Det er dessverre lite som tyder på at SV vil bli en del av Støre-regjeringen i inneværende stortingsperiode. Men det er et lyspunkt at SVs Kari Elisabeth Kaski inviterer til et bredt skatteforlik om systemet. Så får vi leve med at striden om skattenivået fortsetter. Og drømme søtt om 2025.

