Lysbakken går av: Takker Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener for hjelpen

Saken oppdateres

GARDERMOEN (Dagsavisen): – Å varsle din avgang som partileder er litt som å dø, men våkne opp igjen. Du får lese dine egne nekrologer.

Slik åpnet Audun Lysbakken sin siste tale til partiet som partileder. Mannen som har ledet partiet siden 2012 varslet før jul sin avgang, og sender nå stafettpinnen videre til nestleder Kirsti Bergstø.

I sin siste tale som SV leder pekte Lysbakken på SV som det nye Arbeiderpartiet.

Velferdsreformer

– Arbeiderpartiets berømte og beryktede partisekretær Haakon Lie skal visstnok ha hatt en leveregel om at Ap alltid måtte gå til valg med minst én ny velferdsreform. Sånn var glansdagene til sosialdemokratiet. Steg for steg ble forskjellene bygget ned, velferden bygget opp og fellesskapets rolle i økonomien bygget ut, sa Lysbakken.

Han pekte på at tre av de kanskje viktigste velferdsreformene de siste årene, full barnehagedekning, SFO-reformen og den kommende tannhelsereformen alle kom etter initiativ fra SV, ikke Arbeiderpartiet.

– Det er SV som har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet som utvider velferdsstaten. Det er også SV som har tatt over Arbeiderpartiets rolle som partiet som vil rulle markedet tilbake, sa Lysbakken, og la til:

– Selvfølgelig kan vi ta kontroll over kraften og sikre levelige priser for folk og bedrifter. Vi trenger ikke akseptere at strømprisen må styres av den skyhøye europeiske gassprisen. Selvfølgelig er det mulig å dempe prisveksten på mat. Vi trenger ikke tillate at noen av landets rikeste familier blir stadig rikere på et dagligvaremarked med dårlig utvalg og skyhøye priser. Og selvfølgelig kan vi hindre at penger som skulle gått til barnehager, eldreomsorg eller barnevern ender opp hos milliardærer, utenlandske risikokapitalselskap og skatteparadis.

[ Partileder og finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, delte sine personlige helseutfordringer fra talerstolen på landsmøtet. ]

Takker rikinger

Lysbakken kom også med flere spark til norske rikinger, særlig de som har flyttet til Sveits for å slippe å betale norsk skatt.

– En gang var det norske borgerskapet de som var ivrigst etter å vise fram sin nasjonalfølelse. Den siste tiden har deler av den økonomiske eliten i stedet utviklet en stadig dypere fascinasjon for landet Sveits, sa Lysbakken.

Han mente det ikke er noe pent syn å se den enorme lobbykampanjen mektige næringer har kjørt mot det han kaller moderate skatteøkninger i en tid med økende matkøer og der de rikere blir stadig rikere.

– Jeg vil forresten gjerne få sende en liten avskjedshilsen til Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener. Takk for all oppmerksomheten dere har gitt meg og SV gjennom alle disse årene. Det har virkelig hjulpet oss med å få fram poenget. Jeg glemmer dere aldri! sa Lysbakken til stor latter fra salen.

Lysbakken brukte også mye tid på både arbeidsliv, klima og miljø. Han angrep arbeidslinja, som han mener fører til fattigdom blant folk som ikke kan jobbe, og han utrykte frustrasjon over at klimagassutslippene fortsatt ikke går ned raskt nok

– Hva gjør at det fortsatt er for få som tenker det er nødvendig nok? Desinformasjon, spredd av alt fra store oljeselskap til sære konspirasjonsteoretikere gjennom flere tiår er en del av grunnen. Men jeg tror noe annet er vel så viktig: de såkalte styringspartiene viser at de ikke tar trusselen på alvor. Når de forsikrer at vi både kan leite etter mer olje og løse klimakrisen samtidig er det jo behagelig å tro på det, sa Lysbakken.

– Derfor er dette en slags siste hilsen til Jonas og Erna. Slutt å tvinge hverandre til å fornekte virkeligheten. Kom ut med en enighet om at de letelisensene som nå er delt ut blir de siste. Det er bare de som går foran nå som kommer til å bli sett på som ansvarlige styringspartier om ti år. Dere må sette dere ned og slippe hverandre fri, sa Lysbakken.

[ «Den nye SV-lederens mål er at partiet skal bli det største på venstresiden. Fallhøyden er enorm» ]

Nato-spørsmålet

Den største politiske saken på dette landsmøtet, ved siden av lederskiftet og nestledervalget er spørsmålet om hvorvidt SV fortsatt skal være et parti som ønsker å melde Norge ut av Nato eller ikke. SV ble stiftet som et nei til Nato-parti, og mange i partiet har meldt seg inn nettopp på grunn av det.

Lysbakken brukte lang tid på nettopp dette spørsmålet. Han viste til at når Sverige og Finland er på vei inn i Nato forsvinner SVs alternativ til Nato, nemlig en nordisk forsvarsallianse. Lysbakken er blant dem som ønsker at Norge skal forbli i Nato.

– Vi har fordomsfritt og åpent diskutert sikkerhetspolitikken vår det siste året. Norge trenger nytenkning, i en situasjon hvor tre grunnleggende endringer skjer på en gang: Et aggressivt Russland går til krig, USA blir et stadig mer polarisert og ustabilt land og Sverige og Finland er på vei inn i Nato, sa SV-lederen.

Samtidig understreket han at SV fortsatt står ved sin Nato-kritikk, og at det finnes gode argumenter for norsk utmeldelse.

– Vårt mål bør derfor være det samme som før: en norsk, nordisk og europeisk sikkerhetsordning som ikke er avhengig av USA. Med økende tvilen rundt framtiden for de amerikanske sikkerhetsgarantiene har det målet fått mer tyngde, ikke mindre. Neste år kan Trump eller DeSantis sitte i det hvite hus. Nato-kritikken og våre mål består. Men en norsk utmelding er ikke lenger den beste planen for å få det til, sa Lysbakken.

På kort sikt fordi Norge ikke har et nasjonalt forsvar som er forberedt på å stå alene. Det ville heller ikke være riktig når Ukraina er i krig og det trengs en samlet europeisk front mot Putin. Men også på lengre sikt. Når Sverige og Finland går inn i Nato forsvinner alternativet om en nordisk allianse på utsiden, la han til.

[ Valgkomitéen i SV er splittet i synet på hvem som bør bli ny nestleder i partiet ]