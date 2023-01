Den store vinterkrigen

Først: Jeg er en nøytral observatør til denne årlige vinterkrigen som raser mellom østlendinger og nordlendinger straks snøen faller. Tenk på meg som Sveits, som ikke engang er med i FN. Oppvokst i nord, bodd 30 år i sør. Sier «hjem» når jeg drar til Nord-Norge, og når jeg skal ned til Sør-Norge igjen. Derfor kan jeg godt forstå begge sider i denne vonde konflikten som bryter ut hver vinter.

Vinterkrigen, som ikke må forveksles med den virkelige, blodige krigen mellom Sovjetunionen og Finland i 1939, starter gjerne med det første snøfallet på Østlandet. Nettavisene skriker «snøkaos!», og melder om togforsinkelser, kødannelser, busser i grøfter, trikker som ikke kommer og utenlandske trailersjåfører som hjelpeløst sklir rundt på veiene uten anelse om hvordan man setter på kjetting.

Da våkner nordlendingene, og rykker ut med all sin skadefryd. «Ha ha, se på søringene som sutrer over normalt vintervær!», står det i kommentarfeltene og i lokalavisene i nord. «Her hadde vi minst fem meter snø i går, og så takler ikke søringene noen få centimeter».

For denne vinterkrigen utkjempes ikke med virkelige våpen. Den utkjempes med ironi, humor og hånlatter. Siste trend er at nordlendinger i Oslo i videoer på sosiale medier «rapporterer» med påtatt alvor om «livsfarlige» ferder fra Holbergs plass til Nationaltheatret.

«Det er et hvitt inferno ute. Politiet oppfordrer folk til å la bilen stå og ha hjemmekontor» sier en Narvik-mann. I bakgrunnen ser man at veien er åpen, sikten god og snøfillene få. En annen står utenfor sitt hjem på Lindeberg: «Det vi har sett på nyhetene er at det er meldt helt ENORME mengder snø. Det vi kan se med det blotte øyet her er at denne benken har fått ganske mange centimeter! Dette er jo en helt enorm påkjenning for hele samfunnet».

Neste fase i vinterkrigen er at østlendingene fornærmet sier at det ikke går an å sammenligne trafikken i en liten fillebygd i nord og en millionby i sør når snøen faller. At i Oslo får du gebyr hvis du kjører med piggdekk, og at piggfrie vinterdekk ikke funker like bra på vinterføre. At selv om snømengdene i sør ikke er like «enorme» som i nord, så får de faktisk enorme konsekvenser for hundretusenvis av mennesker.

Men snøen får jo konsekvenser i nord også. Denne uka førte storm og uvær til at hele 24 veier var stengt bare i Finnmark. Et fly fra Oslo som tappert forsøkte å lande i Alta, måtte gi opp og returnere til Oslo igjen. «Hvor er pappa?» spurte jeg da jeg var liten. «Å, han er visst værfast i Honningsvåg». Jeg må jo si at jeg sjelden hører om folk i Oslo som er værfaste på St. Hanshaugen. Men siden jeg er nøytral, som Sveits, og ønsker fred, vil jeg si til partene i vinterkrigen: Hva med å bli enige om at ja, snø er slitsomt, snøen er den egentlige fienden? Og som moren min pleide å si når jeg krangla med lillebror: «Den klokeste gir seg».

