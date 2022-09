En ekte syndebukk. Som gir oss en stor finale

Det er ikke greit å være Ørjan Nyland akkurat nå. Nettavisene skrek ut umiddelbart etter kampslutt. På sosiale medier blir han latterliggjort. Slik er det å være toppidrettsutøver. Mannen som ikke har spilt kamp på 104 dager ble en klassisk norsk syndebukk. For slik er det med keepertabber som blir avgjørende. De er hundre prosent mer synlige enn alle feilene som skjer ute på banen.

I TV2-studio satt tidligere landslagssjef Egil Olsen og var like klar som han pleier å være. Rosenborgs keeper André Hansen må stå mot Serbia. Han spiller daglig i et lag som presterer. Ørjan Nyland er klubbløs.

Ståle Solbakken innrømmet før kampen at keepersituasjonen er vrien. Han misliker at spillere ikke har spilletid i sine klubber. Ørjan Nyland har ikke engang en klubb, men har trent med Lillestrøm i det siste. Det er Solbakken som har siste ord om hvem som står og han valgte Nyland. Nå skal han vurdere samme situasjon fram mot tirsdagens kamp.

Det eneste normale i denne kampen var at Erling Braut Haaland scoret. Denne gangen etter en slovensk gavepakke, men verdien er den samme uansett. Fyren er på rett sted til rett tid. Bak ham var det mye slurv og tilfeldigheter som ofte avgjør slike kamper. Martin Ødegaard var ikke på vanlig nivå og i forsvaret ble det gjort vurderingsfeil som ga oss baklengsmål. Norge vant sjansestatistikken, men ikke kampen. Og det mest skuffende var hvordan Norge mistet styringen etter at laget tok ledelsen.

– Resultatet var på trynet, men selve kampen var ikke det, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen der han understreket at han alltid ser på helheten i en kamp fremfor enkelthendelser. Men innrømmet jo det alle kunne se: At keeper burde tatt 2-1-målet.

Slovenia tok sin første seier i denne utgaven av Nations League. For dem var dette stort og de skal ut i finale mot Sverige for å unngå nedrykk. For det pussige i dette formatet er at Norges kamp egentlig var uten betydning bortsett fra hvis Norge vant og Serbia (spiller senere lørdag) taper. Da ville Norge vært puljevinner før siste kamp. Nå kan lagene havne på samme poengsum og da må Norge ha uavgjort for å holde seg foran på innbyrdes oppgjør. Norge vant som kjent i Beograd.

Uansett hva Serbia får til mot Sverige lørdag kveld, må Norge ha minst uavgjort mot dem. Det pussige er at heller ikke Serbias kamp mot Sverige isolert sett har noen betydning. Det betyr at de kan hvile spillere. Vinneren tirsdag rykker opp til A-pulja og får bedre seeding inn i EM-kvalifiseringen. Ny kamp, nye muligheter. Og Norge trenger mer trening på kamper med kniven på strupen. Uansett hvem som står i mål.

