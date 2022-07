Nå eller aldri for Sjögrens Norge

Norge var blant pionerene innen kvinnefotball, som også gjorde at vi har vunnet både EM, VM og OL. Forrige mesterskapsgull kom likevel så langt tilbake som i 2000, da Linda Medalen sikret norsk OL-gull i Sydney. Før det vant vi VM i 1995, og EM i 1987 og 1993. Den gang var det veldig få nasjoner som satset like hardt på kvinnefotballen som det Norge gjorde, og siden den gang har resten av verden både tatt igjen og grundig passert det norske kvinnelandslaget.

Det ble EM-sølv i 2005 og 2013, men de ti siste årene har bydd på mange nedturer og mye turbulens for våre beste kvinner. Martin Sjögren tok over i 2017, og har så langt fått nokså lite ut av den beste norske generasjonen på kvinnesiden kanskje noensinne. I 2017 endte det med tre tap, null mål og at Ada Hegerberg trakk seg fra landslaget. Det var forrige gang det mange karakteriserer som en av verdens beste spillere, og hun som har blitt kåret til EMs beste spiller før turneringen i England nå sparkes i gang, var med på landslaget.

[ Hegerberg rangert som EMs beste spiller av svensk storavis ]

Med tanke på den stadige utviklingen av kvinnefotballen, og hvor høyt nivået er nå sammenlignet med da Norge vant sist gang i Sydney i 2000, skal det ikke mye argumentering til for å hevde at troppen Sjögren nå har med seg til EM er den kvalitativt beste Norge noensinne har stilt med i et mesterskap på kvinnesiden. Vi har to spillere i verdens beste klubblag, Barcelona, i tillegg til Ada Hegerberg i Lyon som har dominert kvinnefotballen i en årrekke og som slo Barcelona nylig i Champions League-finalen.

Vi har sju spillere i den engelske toppserien, som de fleste regner for å være den beste ligaen i verden også på kvinnesiden, og vi har i tillegg spillere i PSG, Roma og Inter. Selvsagt er det et skudd for baugen at Cecilie Fiskerstrand ikke kan vokte buret på grunn av sin skade, men bortsett fra det bugner det av kvalitet og da spesielt offensivt i det norske laget. Det gjør også at presset på Martin Sjögren aldri har vært større, da svensken har fått sin del av kritikken for at Norge ikke har levert bedre resultater under hans ledelse.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Årets mesterskap starter mot Nord-Irland, som på mange måter er en perfekt åpningskamp for Norge som har gått over åtte timer uten å score mål i EM før årets turnering. I kvalifiseringen endte det med 6-0-seier både hjemme og borte, og for et norsk lag som ønsker å vise seg fram i sin første kamp i turneringen er det en ypperlig anledning til å spille på seg selvtillit med et målkalas uten like.

[ Utklasset Nord-Irland i kvalifiseringen – avviser undervurdering i EM ]

Oppgjøret mot England blir den første testen på hvor langt Norge kan nå i mesterskapet, da England nok er den aller største favoritten til å vinne sammen med Sverige. Med et forventet tap der, kommer så gruppefinalen mot Østerrike som avgjør om Norge går videre eller ei. Det er en kamp Norge må, bør og skal vinne, og alt annet enn seier der vil gjøre årets mesterskap til en enda større fiasko enn 2017-utgaven. Da er det nok også over og ut for Sjögren, men går Norge videre gjør nok han det også.

I kvartfinalen møter Norge enten Tyskland eller Spania, og hvis vi går ut fra at England vinner Norges gruppe og Spania vinner sin gruppe foran Tyskland blir det Spania som venter i kvartfinalen. Et spansk lag som før skadene til verdens to beste spillere i Alexia Putellas og Jenni Hermoso var klare favoritter, er nå bare favoritter. Det gjør at Norge faktisk kan overraske og slå ut spanjolene, og da kan det være duket for et oppgjør med «söta syster» i semifinalen.

[ BBC-ekspert spår norsk EM-suksess: – Hegerberg kan ta dem hele veien ]

Hvis Nederland slår Sverige i sin gruppe, er det trolig Sverige som venter hvis Norge slår Spania i kvartfinalen. Hvis svenskene vinner gruppa blir det trolig Nederland som venter, og uansett motstander blir det en utrolig vanskelig oppgave. I en eventuell finale blir det da England igjen som venter i et returoppgjør fra gruppespillet på Wembley foran 90.000, der damene skal prøve å klare det herrene ikke fikk til forrige sommer.

Selv om Norge trolig aldri har hatt et bedre lag før, er det et så høyt nivå på de andre lagene i årets mesterskap at Norge likevel er blant outsiderne og ikke en favoritt. Nøkkelkampen blir mot Østerrike, men kvartfinalen mot Spania blir testen på hvor langt Norge faktisk har kommet som landslag med verdensstjernene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen i tospann på topp.