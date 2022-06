Beredskap er så mangt

Beredskap var temaet da Senterpartiet møtte pressen mandag. Tre Sp-statsråder snakket varmt om å styrke Forsvaret, politiet og matvareberedskapen. Men det var naturlig nok Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som fikk søkelyset rettet mot seg. Bakgrunnen var selvsagt bråket i Kristiansand. Regjeringen har nemlig åpnet for oppsplitting av den sammenslåtte storkommunen.

Både statsminister Jonas Gahr Støre og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) besøkte mandag Kristiansand for å slukke den politiske brannen. Og i Oslo sto Sp-lederen og forklarte hvorfor regjeringen vil gi Søgne og Songdalen mulighet til igjen å bli egne kommuner. «Det var det vi sa i valgkampen», er forklaringen til Vedum.

Varselklokkene bør ringe hos Sp-strategene.

Problemet er bare at denne politikken ikke kommer tydelig fram i regjeringsplattformen som ble snekret på Hurdal. Her lover Ap/Sp-regjeringen å oppløse tvangssammenslåtte kommuner og fylker dersom de aktuelle folkevalgte søkte om oppløsning innen 1. juli i år. Sp-lederen dekker seg bak en annen formulering, som ikke er like krystallklar. Der står det at «tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over». Man må være Sp-strateg for å mene at dette skal ha tilbakevirkende kraft. Statsminister Jonas Gahr Støre bet imidlertid på kroken, og der henger han og spreller.

Vedum & co snakker tillitvekkende om beredskap, for Ap/Sp-regjeringen har tatt gode grep i så måte. Men hvor blir det av den interne beredskapen for klar og tydelig kommunikasjon? Den synes å ha vært fraværende i dette tilfellet. Nå trengs det intern kriseberedskap. Det er heller ikke lett å få øye på sakene som skal gi regjeringspartiene et løft på meningsmålingene. Sp-lederen tør ikke engang driste seg til å antyde hva Senterpartiet har gjort feil. «Vi må bare gjøre den daglige jobben», svarer Vedum på spørsmål fra Dagsavisen.

[ Hannah Gitmark: Den som stemmer bestemmer. ]

Varselklokkene bør ringe hos Sp-strategene. Partiet er nesten halvert siden valget i fjor høst. 7,6 prosent er Sp-snittet på juni-målingene. Partiet lekker som en sil til Høyre og Fremskrittspartiet. Trøsten og håpet ligger i at 20 prosent av dem som stemte på Sp «bare» har satt seg på gjerdet. Det er lettere å få slike velgere tilbake enn det er å kapre dem som har søkt tilflukt hos andre partier.

Sp-lederen kan vise til at Ola og Kari nyter godt av en romslig støtte som demper de høye strømregningene. Men ellers er det smått med lovede avgiftslettelser. Bensin og dieselprisene er skyhøye. Velgere som trodde på effekten av Vedums dieselbil-flørt må føle seg lurt. Sp-lederen forsvarer seg med at renta ikke må bli for høy.

[ Dagsavisen mener: Gode grep mot innleie ]

Sp-toppene kan smykke seg med et historisk godt landbruksoppgjør. Slik sikres grunnfjellet, men dette synes ikke å imponere de nyfrelste som partiet hadde på kroken i fjor. Mange velgere ser nå en annen Vedum enn i fjor. Buen ble spent for høyt. Vi er vitne til en stigende forventningers misnøye.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen