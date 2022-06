Solbakkens prosjekt: EM 2024

Midt i all meningsytringen om Erling Braut Haalands overgang til Manchester City (som ikke er bekreftet offisielt ennå), og hva han kan og vil og ikke vil snakke om, var det et klokt hode som spurte: Skal disse landslagsspillerne spille noen landskamper også?

Svaret er ja. Og det begynner torsdag kveld i Beograd med den første kampen i Nations League mot Serbia.

Nations League? Ja, turneringen der Norge er på nivå B og møter Serbia, Sverige og Slovenia i gruppespillet. Har det noe med EM i Tyskland i 2024 å gjøre, spør du? Ja, indirekte ved at puljevinneren går inn i et sluttspill om noen ekstra EM-plasser hvis man ikke kvalifiserer seg direkte i den egne EM-kvalifiseringen som ikke starter før neste år. Det oppsettet trekkes i oktober.

Men Nations League starter mer intenst enn noen gang før med de fire første kampene i løpet av elleve dager. Norge har lagt opp til et strevsomt opplegg der laget flyr direkte fra Beograd til Stockholm etter kveldens kamp, møter Sverige på Friends Arena søndag kveld før de også etter den kampen flyr rett til Oslo for å være klar på Ullevaal til mandagens trening. Så blir det en normal treningsuke i Oslo og møter med Slovenia (9. juni) og Sverige igjen på et utsolgt Ullevaal stadion søndag 12. juni.

I norske hovedroller: Erling Braut Haaland og kaptein Martin Ødegaard som skal vise at Norge hører hjemme på et høyere internasjonalt nivå. Og det er det store spørsmålet foran disse kampene: Hvor står vi? Den siste tellende kampen Norge spilte var 0–2 tapet for Nederland 16. november i fjor, kampen som slukket det siste håp om VM-spill i Qatar, hvis noen fortsatt drømte om det. Før det spilte laget 0–0 mot Latvia på Ullevaal, også det i en VM-kvalifisering som endte i havari.

Serbia er laget som sendte oss ut av forrige EM da de vant 2–1 i omspill på Ullevaal stadion. Det var i den merkelige 2020-sesongen med 200 mennesker på tribunen som endte i koronahavari i Lars Lagerbäcks siste sesong der nødlandslaget måtte inn for å redde stumpene.

Med andre ord: Nå er det på tide å nullstille og starte på nytt. Og det er det Norge gjør nå. Med stor usikkerhet. Som Ståle Solbakken sa på den siste pressekonferansen her før avreise til Beograd: – Vi kan vinne alle disse fire kampene og vi kan tape dem.

Ståle Solbakken ble ansatt for å få Norge til EM-sluttspillet i Tyskland i 2024. Det er det konkrete oppdraget. Det avgjøres ikke gjennom disse fire kampene, men de legger føringer for fortsettelsen. Kjøkkenveien til EM er nevnt, det har også noe å si for FIFA-rankingen og posisjoneringen før EM-puljene skal trekkes.

Men de fleste vil fortsatt snakke om Erling Braut Haaland. Hvor står han to måneder før sin antatte debut i Premier League? – Jeg lar føttene snakke, har han forklart sine svært få medieuttalelser med. Da er det på tide å ta ordet, Erling!

I følge TV2 vil Norge starte slik i kveld:

Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Leo Skiri Østigård, Birger Meling – Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes, Sander Berge – Joshua King, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

