Derfor er Fornebubanen blitt en kamp for byrådets framtid

Det kan bli byrådskrise, forsøkte jeg å forklare sønnen min ganske sent mandag kveld. Han spurte hvorfor. Jo, forsøkte jeg å forklare: De som bestemmer i Oslo skal bestemme seg for om de skal fortsette å bygge en T-banelinje eller ikke. For den er blitt så veldig dyr, men nå har de begynt på den allerede, og da er det jo litt dumt å slutte. Men så er de ikke enige om hvem som skal betale for den.

Han så på meg, litt forvirra. Men fulgte spent med og fikk se de første minuttene med Raymond Johansens alvorstunge tale med krav til både Viken og regjeringen og Stortinget. Og etter fem minutter tror jeg vi begge skjønte at det var liten vits i at jeg forklarte mer. Han gikk litt skuffet til sengs. For ingen vant, ingen tapte. Det ble verken ja eller nei. Og krav om grunneierbidrag og fordeling av utbyggerinntekter forklarer man bare ikke for en femåring.

Men mandagens pressekonferanse ble litt av en pedagogisk øvelse. Og det var gruppeleder Andreas Halse (Ap) som fikk gleden av å forklare de seks kravene Oslo Ap nå vil stille til Viken.

Etter at det var gjort fulgte en spørsmålsrunde der Johansen måtte svare på hvordan hans forhold er til Ap nasjonalt for tida. Han svarte med spørsmål og virket ikke akkurat komfortabel. Mens Andreas Halse presiserte at det i hvert fall ikke er Oslo som har drevet utpressing overfor Viken. Raymond Johansen ville ikke drive forhandlinger på pressekonferansen, sa han også på et tidspunkt.

Som om ikke det er nøyaktig det Oslo Ap har bestemt seg for å gjøre.

Kravlista, og Johansens kraftfulle oppfordring om mer statlig bidrag (som har begynt å bli en gjentakende affære), er ingenting annet enn et Oslo-byråd som tar et knallhardt oppgjør med både regjeringen og sine naboer i Viken.

Fornebubanen har vært denne vårens store politiske drama. For et år siden var det reservevann-anlegget og kostnadssprekken som førte til Lan Marie Bergs avgang. Nå er det milliardsprekken på Fornebubanen som har ulmet, og som åpenbart vil ligge som en byrde på Raymond Johansens skuldre enda lenger.

For dem som synes det har vært litt utfordrende å følge med i debatten om Fornebubanen, er det ingen grunn til å slutte å klø seg i hodet. Det blir ikke mindre komplisert framover. For Oslo Ap har ikke satt et punktum. Det er snarere et kolon forkledd som et utropstegn.

Premissene for beslutningen om hvorvidt man skulle fortsette den milliarddyre utbyggingen eller stoppe den med alle kostnadene det vil medføre, har vært en særdeles vanskelig sak for byrådet. MDG har vært krystallklare: De mener banen bør bygges, og skulle gjerne ha tatt inn enda mer bompenger. For også de har ønsket at Majorstuen stasjon likevel skal bli utbygget, selv om nettopp dette prosjektet er på lista over det som ryker i henhold til den nyeste Oslopakke 3-enigheten.

MDG har ikke utelukket noen utfall av et eventuelt nei til Fornebubanen fra sine byrådskamerater. En byrådskrise kunne blitt utfallet mandag. Men det ble ikke slik ennå. Raymond Johansen ser åpenbart at han står i en situasjon som kan få store konsekvenser for neste valg. Hadde de sagt nei til Fornebubanen, satt grensa for hvor mye bompenger Oslos befolkning skal tåle, og kanskje fått applaus fra en del velgere i Oslo Øst, ville MDG lett kunne vinket på Høyre og Venstre for videre samarbeid. Det hadde vært krise ett år før valget.

Hadde de sagt ja, ville de overhørt stemmene til lokalpolitikere fra Oslo Øst som Dagsavisen snakket med for en tid tilbake. De fleste av bydelsutvalgslederne i Groruddalen frykter nemlig et nytt bompengeopprør. Og det opprøret har Ap kjent så altfor godt på før.

Så Raymond Johansen og hans partikollegaer i Oslo har rett og slett gjort seg klar for kamp igjen. De finner seg ikke i situasjonen. De vil ikke velge mellom bompengeopprør og byggestans med prestisjenederlag.

De svarer hardt mot Viken som for en ukes tid siden sa at samarbeidet ville bli svært vanskelig hvis prosjektet ble stoppet. De kommer med tydelige krav. Og de gjentar det nødropet Raymond Johansen kom med i Aftenposten nylig. Oslo er i en tøff situasjon, og kan ikke stå alene.

Team Oslo. Det er laget Raymond Johansen (Ap) nå ønsker å samle i rådhuset, sa han mandag kveld. Det er nok ikke bare opposisjonen han ønsker inn på laget. Han trenger først og fremst støtte fra partifeller i Viken og i regjeringen. Det kan bli tøft. Men det kan bli helt avgjørende for kommende valgkamp.

Hvis ikke taper både han og Oslos borgere.

