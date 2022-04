Grorud, KFUM og Skeid: Seks mål, få poeng

Seriestarten i OBOS-ligaen ga oss to av de festligste kampene i Oslo. 2-2-kampen mellom Kåffa og Grorud vil de fleste som var til stede huske ganske lenge. Måten KFUMs utligning kom på overtid av overtiden, skapte sterke følelser på Ekeberg. Grorud følte seg snytt, KFUM syntes det var rettferdig etter spill og sjanser. Meldingene gikk i øst, vest og nord. Først og fremst fikk vi se en overraskende god fotballkamp mellom to fartsfylte lag foran 874 tilskuere.

Skeid møtte en sterkere motstander i Stabæk dagen etter og den tidligere Grorud-trener Eirik Kjønø visste hva han gikk til. Skeid ville legge seg lavt og satse på kontringer. Og akkurat slik fikk de ledelsen og årets første scoring på Nordre Åsen. Over 1200 tilskuere skapte atmosfære i kulda ved Sinsenkrysset, omlag 350 av disse kom fra Nadderud. Skeid-oksene har fått en flott utfordring i at de tre første motstanderne hjemme i år er de tre lagene som rykket ned fra Eliteserien i fjor. Og de har supportere som høres.

Dette er hovedinntrykket av byens tre lag i åpningsrunden:

KFUM Oslo: Virket litt overrumplet av en aggressiv motstander. Da de fikk opp tempoet i pasningsspillet satte de et press på Grorud. Men baklengsmålene viste overraskende markeringssvikt i forsvaret. Etter pause pøste man inn nye spillere og fikk bekreftet KFUMs bredde i stallen. En av innbytterne var Jørgen Hammer, som satte inn kampens siste scoring. Men man er heldig når kampens siste spark på ballen gir ett poeng.

Grorud: Overrasket positivt med sin aggressive stil og høye tempo. Energibunten Sindre Osestad satte standarden, mens Preben Mankowitz igjen viste klokskapen. Og de har fått en kvalitetskeeper i Simen Lillevik fra Strømmen. Deres joker Bjørn Martin Kristensen kom bare inn i sluttminuttene fordi han sliter med en skade. Med litt mer taktisk klokskap i overtiden hadde de vunnet denne kampen. Her framsto Geirald Meyer som lagets store forsvarsklippe.

Skeid: Kunne ligget under med to mål tidlig, men fikk samlet seg og viste deres kanskje viktigste våpen i år: Kontringene. Ledermålet var en perfekt overgang signert Erik Nordengen og Johnny Buduson. Men Stabæk presset dem lavt. Vi fikk se et mer selvsikkert Skeid-lag etter pause da de skjønte at Stabæk var tilnærmelige. Men to straffespark skapes ved unødvendige handlinger og slikt må lukes bort. Keeper Lars Kvarekvål var nær å redde begge og kunne fort blitt lagets indirekte poengvinner. Men Skeid kom ut uten poeng.

Alle tre klubbene har OBOS som sponsor og selskapet har satt opp en pengepremie for den som vinner Oslo-tabellen. Det kan bli et jevnt kjør. Men hvor på tabellen havner de? Havner alle over streken? En morsom sesong er i gang.

FAKTA

2. runde: Søndag 10. april: 15.00: Grorud – Fredrikstad. Mandag 11. april: 18.00: Bryne – KFUM Oslo, Kongsvinger – Skeid.

