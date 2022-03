Farvel til russiske skiløpere

Det tok altså et døgn før det internasjonale skiforbundet (FIS) tok til vettet og utestengte russere og hviterussere også fra deres idrett, etter at IOC hadde oppfordret alle særforbund dagen før. Norges skiforbund ga klar beskjed tidlig, mens arrangørene i Drammen måtte true med å avlyse arrangementet før FIS kom på banen. Det er en skamplett også for dette særforbundet, ledet av den relativt ferske lederen, svenske Johan Eliasch.

Skipresident Erik Røste prøvde å være så diplomatisk som mulig da han møtte mediene i Holmenkollen tirsdag. Den russiske skipresidenten Jelena Välbe, kjent som en ivrig venn av Vladimir Putin, måtte høre på diskusjonene, men Røste ville ikke referere hva som ble sagt.

Før forbundet fikk samlet seg rakk altså russerne å komme seg til Norge og tirsdag trente de i konkurranseløypene i Holmenkollen i påvente av endelig avklaring. Vi skal ikke blamere dem for det. Det er ikke russiske langrennsløpere som har gått til krig i Ukraina, men de må ta konsekvensene av hvilket land de kommer fra og hva slags president de har. Nå får de en kronglete og historisk tidlig hjemreise fra et land de er uønsket i.

Tilbake står lettede arrangører i Drammen og Holmenkollen som vil fargelegge arrangementene i de ukrainske fargene. Verdenscupen som sådan kan vi nærmest stryke. Krigshandlingene har splintret også den. Men man ønsker seg folkefester i Drammen og Holmenkollen for å markere støtte, De ukrainske utøverne som er blitt igjen i Norge etter det avsluttede VM på Lygna, blir æresgjester under arrangementene.

Det var nesten et paradoks at det gamle nyhetsbildet vendte tilbake for noen minutter da det viste seg at hele det norske mannlige sprintlaget er koronasmittet og også Johannes Høsflot Klæbo er satt ut av spill og starter verken i Drammen eller Kollen. Dette blir det knapt oppstuss om lengre. Skirennene som kommer de neste dagene blir en ren fredsmarkering. Men det er det vi trenger nå.





