Arrangørklubb vil avlyse Drammen-sprinten om russiske løpere får delta

Hovedstyret i Konnerud tok avgjørelsen tirsdag morgen, skriver Drammens Tidende.

– De tre nordiske skiforbundene sendte et felles brev til det internasjonale skiforbundet der de ba dem om å utelukke russisk deltakelse i skisprinten. Når de ikke bøyer unna for det massive presset, så har ikke vi som et lite idrettslag på Konnerud noe annet valg enn å sette ned foten, sier styreleder Kristin Ørmen Johnsen til avisen.

Viken idrettskrets opplyser i en uttalelse at de støtter Konneruds standpunkt.

I tillegg til Konnerud idrettslag utgjør Drammen kommune og Byen Vår Drammen eierutvalget for torsdagens bysprint. KIL vil gå i dialog med partene om alternative løsninger.

Mandag sa styrelederen i eierutvalget at avlysning ikke var aktuelt.

– Vi er nødt til å akseptere russisk deltakelse om ikke FIS (Det internasjonale skiforbundet) eller IOC (Den internasjonale olympiske komité) manner seg opp til å si at «nå er det nok, nå må vi stille opp for Ukraina». Da blir det skirenn med russiske skiløpere, sa Geirr Kihle til NTB.

Norges Skiforbund gjorde det lørdag klart at russiske og hviterussiske skiløpere ikke er ønsket til verdenscupkonkurransene i Drammen og Holmenkollen, men foreløpig har ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS) lukket døra for Russland.

