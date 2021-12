Det sier kanskje mest om hvor lite jeg kan om det greske alfabetet. Nå har jeg lest meg til at «omikron» rett og slett betyr «den lille o». Dette i motsetning til den mer kjente, store o-en: Omega. Uansett, etter en uke med jevnlige omikron-sjokk i nyhetene, sier jeg nå ordet «omikron» mange ganger om dagen. Det gjør de også i resten av verden, og man trenger uansett ikke være molekylærbiolog for å skjønne at vi kommer til å snakke mye om omikron en lang stund.

«Omikron, det ordet høres liksom ikke så farlig ut», sa en kollega i lunsjen. «Det høres i grunnen mer ut som et helsekostprodukt. Noe som Arne Scheie reklamerer for på TV». For vi har vel alle sett den legendariske sportskommentatoren Arne Scheie småjogge friskt rundt i TV-reklamer for helsekostproduktet VitaePro, der han på jovialt vis sier ting som: «Jeg går tur hver morgen og ser på det som en investering i helsa. Derfor tar jeg også VitaePro fast før jeg går ut. Det holder meg i fantastisk form og jeg føler jeg får overskudd til alt jeg vil være med på».

Jeg kan godt se for meg at Scheie i en ny TV-reklame: «Knirker det i kroppen? Verker det i muskler og ledd? Da er Omikron noe for deg!» Omikron høres også ut som navnet på en litt anonym salve på apoteket, og at hun dama i kassa sier: «Bare smør litt omikron på det rare utslettet du har der, så skal du se det forsvinner etter et par dager».

Omikron kunne også vært navnet på en hittil ukjent planet ute i verdensrommet, i en galakse langt, langt borte. Kanskje dukker den opp i en ny science fiction-serie på Netflix, der de sier i traileren: «De er strandet på den mystiske planeten Omikron, trillioner av lysår borte. Nå må de finne veien hjem til Jorda».

Jeg har ellers sansen for at WHO kaller denne nye, skumle virusmutanten for noe nøytralt og intetsigende. Planen var visst at virusnavnet ikke skulle stigmatisere noen. Men da hadde ikke WHO tenkt på det lille elektrikerfirmaet Omikron Elektro As i Fredrikstad. Mandag skrev firmaet på Facebook: «Når vi på fredag fikk høre navnet på den nye mutasjonen av covid-19, så visste vi ikke helt om vi skulle le eller gråte. Det er ikke hver dag Verdens helseorganisasjon «oppkaller» en mutasjon i en verdensomfattende pandemi etter et lite lokalt elektrikerfirma i nedre Viken». Omikron Elektro velger likevel å ta dette med et smil: «Vi tenkte at dette var en fin anledning til å informere alle våre kunder om at hos oss sprer vi kun glede – med vår kompetanse og gode service».

Selv drømmer jeg om den dagen vi alle har glemt den uhyggen omikron skapte like før jul i 2021, og at vi igjen tror at omikron er navnet på et helsekostprodukt, en salve, en fjern planet – eller et lite elektrikerfirma i Fredrikstad.

