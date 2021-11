Kasteballer i systemet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er ikke fornøyd med den såkalte samhandlingsreformen. Derfor vil ministeren sette kommunene bedre i stand til å ta seg av syke pasienter som er for friske til å ligge på sykehus. Ordet samhandlingsreform er et litt håpløst ord, men det ble navnet på reformen som daværende helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) iverksatte for ti år siden. I dag er det en annen nordtrønder som skal følge opp. Ingvild Kjerkol lover at nå er det kommunenes tur.

Samhandlingsreformen legger opp til at de statlige sykehusene og kommunenes helsetjeneste skal samarbeide bedre til samfunnets og pasientenes beste. Det store grepet i reformen er at kommunene får noe mer penger for å ta bedre hånd om «sine» pasienter framfor å sende dem på sykehus. Samtidig ble det innført et system der kommunene må betale «bot» dersom de ikke tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehusene.

Vi har sett skrekkeksempler der syke pasienter flyttes om natta.

Problemet er at sykehusene har for stor definisjonsmakt og at kommunene derfor ofte blir sittende igjen med Svarte-Per, altså regningen. Og pasienter faller mellom to stoler. Den forrige helseministeren, Bent Høie (H), har forbedret modellen noe gjennom en forsterket avtale mellom kommunene og staten. Kommunene fikk her en mer aktiv og forpliktende rolle i utviklingen av helsetjenestene.

Men Ingvild Kjerkol er ikke fornøyd. Hun mener at samhandlingsreformen bare er halvveis gjennomført. Sykehusene har gjort det de fikk beskjed om. De dagbehandler mer og skriver pasientene tidligere ut. Det har ført til en stor kapasitetsøkning i sykehusene som har gjort at ventetiden har gått ned. Baksiden av medaljen er at kommunene får sykere pasienter, ofte med et sammensatt sykdomsbilde. Derfor varsler Kjerkol enda bedre samhandling.

- Vi må finne gode virkemidler for å finansiere overgangen bedre, og så må kommunene får styrket kompetanse, sier Kjerkol til Klassekampen. Flere spesialsykepleiere og en stabil legedekning gjennom en bedre fastlegeordning, er løftet fra den nye ministeren.

Riksrevisjonen har flere ganger kommet med klar kritikk av ulike regjeringer for svak oppfølging av samhandlingsreformen. Det er dessverre altfor mange tilfeller der pasienter blir skrevet ut fra sykehuset og sendt tilbake til kommuner uten at det lokalt er etablert godt nok tilbud til å ta dem imot. Og vi har sett skrekkeksempler der syke pasienter flyttes om natta.

Sykehusene og kommunene må slutte å krangle om juss og penger. Pasientene må ikke bli kasteballer i systemet. Etableringen av kommunale helsehus er et godt skritt på veien, men den kommunale helsetjenesten er ikke godt nok rustet. Ingvild Kjerkols løfte om å fullføre samhandlingsreformen innebærer kort sagt at kommunene må få mer penger. Pasientenes behov må settes i høysetet.





