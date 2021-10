En klubb - to bærebjelker

Sandviken hadde best sluttspurt i cupfinalen og Brann hadde best sluttspurt på Intility, men Vålerenga hentet hjem henholdsvis cupgull og en viktig serieseier. Neste gang Vålerenga møter Sandviken kan laget hete Brann, slik Trondheims Ørn er blitt til Rosenborg i Trondheim.

Vålerenga trenger ikke overta noe som helst, kvinnesatsingen har kommet fra egen kjerne og neste steg etter suksessen med to NM-gull på rad er å forsere egen talentutvikling slik at man ikke trenger å ha ti utenlandske spillere i stallen hvert år. Den jobben er tidligere trener Monica Knudsen i full gang med.

Samtidig er det en balanse i å regulere egne unge spillere opp mot behovet for å holde seg i norsktoppen. Da må man også være med på den store spillerjakten. Det er i Stor-Oslo kampen om spillerne er størst selv om Sandviken antakelig blir seriemester kommende helg. Og trener Jack Majgaard Jensen jobber med dette hver dag.

Det gjør selvsagt kollega Dag-Eilev Fagermo også, men blant gutta er satsingen på talenter mer synlig. Men det går også ut over resultatene. Fjorårets seriebronse klarer man ikke å gjenta og klubben tar selvkritikk på at spillerlogistikken har vært for dårlig. Det er ingen gunstig løsning at energibomben Henrik Bjørdal må spille høyreback, det svekker Vålerenga offensivt. Samtidig var det høyreback Bjørdal som hindret Brann-utligning på overtid mot Brann. Det mest betenkelige med dette mannskapet var at VIF ble mer slitne enn Brann.

Vålerenga kjemper for en 4. plass og mulig Europa-spill og motiverer seg til tungvektsoppgjørene de er involvert i. Alle vet hvilket fyrverkeri som venter på Åråsen om en uke. Det er alltid deilig med kamper som lever sine egne liv, uavhengig av tabellposisjon.

Då Vålerenga utklasset LSK Kvinner i cupfinalen i desember i fjor, var det kun 200 tilskuere på plass under koronakrisen. Denne søndag kom det 3000 til Ullevaal, et skuffende lavt antall, mest fordi Bergenspublikum uteble (unntatt Erna Solberg da). Hun var på Intility også der drøyt 6000 tilskuere møtte opp. Det er langt opp til de gamle topptallene på Ullevaal for ti-femten år siden, for å komme dit må Fagermos menn kjempe i toppen.

Men denne søndagen holder det med å glede seg over at Oslo utklasset Bergen og at den sunne prestisjekampen lever i beste velgående. Derfor ønsker vi ikke at Brann (med fire tidligere VIF-spillere) rykker ned. Vi trenger den største lidenskapen i Norges øverste liga.

