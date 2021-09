Braut brøt stillheten på Ullevaal, og da er Norge med igjen

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): For verdien av dette poenget ble styrket ytterligere da også Tyrkia og Montenegro spilte uavgjort denne kvelden. Nå kommer to kamper mot Latvia og Gibraltar som må vinnes før bortekampene mot Tyrkia og Nederland blir de store hindrene. Men skal man til VM-sluttspill må man forsere høye hekker.

Publikum likte det de så. Spillerne likte det de opplevde. Derfor tok spillerne en liten æresrunde foran de 7000 tilskuerne, det største publikumstallet på to år. Her var alle fornøyd. Og alle må innrømme at uavgjort var helt greit selv om Braut Haalands stangskudd etter kampens vakreste angrep hadde fortjent noe mere. Nederland kunne rappet alle poengene på overtid.

Erling Braut Haaland har ventet på suksessen på landslaget. Klokka 21.05 smalt det. 1-0-scoringen satte fyr på de 7000 som endelig var ringside på Ullevaal og formodentlig atskillig flere TV-seere. Det var hans andre sjanse i kampen etter at han satte den første rett i Nederlands debutant-keeper Justin Bijlow.

Det er ikke så ofte nordmenn får se Braut live, men de som var på Ullevaal skjønnet at okse-metaforen lever. Det er imponerende hvor rask en så stor kropp kan være. Han var nederlendernes største trussel, noe de visste veldig godt på forhånd. Likevel slapp han til bak dem tre ganger de første 20 minuttene.

Det var starten Norge og Ståle Solbakken drømte om. Nederland hadde ballen, Norge scoret. Et kampbilde norsk fotball liker. Og skulle vi få en norsk festkveld anno den 92-opplevelsen da vi slo Nederland 2–1 her? Det var ikke opplagt.

Ståle Solbakken var så ivrig at han hadde problemer med å holde seg utenfor sidelinja. Vi har aldri hatt en landslagssjef med så ivrig kroppsspråk. Motstander Louis van Gaal reiste seg knapt fra sitt sete. Men her er det ingen fasit. Egil Olsen var ingen villmann på sidelinja han heller.

Utligningen kom på Nederlands første sjanse og bekrefter tesen om at de beste nasjonene trenger færre sjanser enn Norge for å score. Men inntrykket var jo hele tiden et skjørt Norge i forsvar. Og hva skulle vi tro om Andreas Hanche-Olsen som vår nye midtstopper? Gent-spilleren var med på det såkalte nødlandslaget og var godt forberedt. Men Nederland hadde tilløp der de lett kunne tatt ledelsen.

Men den store norske framgangen ble jo synliggjort ved at Norge skapte kampens største sjanser på sine kontringer. En drøy time var spilt da kombinasjonen vi har ventet på kom. Da reiste folk seg fra stolene. Martin Ødegaard satte fart, Braut Haaland visste hvor han skulle løpe, Martin sendte pasningen i presist rette øyeblikk og Braut satte avslutningen i stolpen. Norge var to centimeter fra å ta ledelsen. Og begeistringen levde på riksanlegget.

Og flere sjanser en dette kan man ikke regne med å få mot slike lag. Derfor er effektiviteten helt avgjørende på dette nivået.

Samtid ble publikum smittet av den norske duellkraften. Miljø-fyrtårnet Morten Thorsby taklet hele tida på grensen, men signaliserte en vilje mange har etterlyst. Moi Elyounoussi løper vel ennå og Mats Møller Dæhli og Julian Ryerson kom inn med en herlig intensitet. Og når Erling Braut Haaland starter blir det alltid uro i flokken.

Etter pause spilte Norge klassisk Drillo-fotball i 4-5-1, ramma var trygg og kontringene satt. Martin Ødegaard ble mer involvert i sin indreløperrolle. Men det ble slitne bein i sluttminuttene og på overtid var Nederland millimeter fra seiersgoalen. Da sto også keeper Andre Hansen fram som en viktig matchvinner av ett poeng. For dette ene poenget var helt avgjørende for det videre livet i denne kvalifiseringen.

Håper lever!

KAMPFAKTA

Norge – Nederland 1–1 (1–1)

Ullevaal stadion: 7000 tilskuere.

Mål: 1–0 Erling Braut Haaland (20), 1–1 Davy Klaassen (36).

Dommer: Szymon Marciniak, Polen.

Gult kort: Daley Blind (18), Donyell Malen (90), Nederland, Mohamed Elyounoussi (25), Morten Thorsby (43), Martin Ødegaard (61), Norge.

Norge (4-4-2): André Hansen – Marcus Holmgren Pedersen (Julian Ryerson fra 59.), Steffan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Mathias Normann (Patrick Berg fra 68.), Jens Petter Hauge (Mats Møller Dæhli fra 59.) – Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

Ubenyttede reserver: Ørjan Nyland, Per Kristian Bråtveit – Kristoffer Ajer, Joshua King, Erik Botheim, Ruben Gabrielsen, Fredrik Bjørkan, Aron Dønnum, Fredrik Aursnes.

Nederland (4-3-3): Justin Bijlow – Jurriën Timber (Denzel Dumfries fra 90.), Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Daley Blind – Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Davy Klaassen – Steven Berghuis (Donyell Malen fra 46.), Memphis Depay, Cody Gakpo.

Ubenyttede reserver: Tim Krul, Joël Drommel – Tyrell Malacia, Nathan Aké, Steven Bergwijn, Guus Til, Marten de Roon, Ryan Gravenberch, Wout Weghorst, Teun Koopmeiners.