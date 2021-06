Dette slo meg da jeg på min vei kom over Hemsedalsfjellet her forleden, og passerte fylkesgrensa fra Vestland til Viken. Jeg så ut over de fortsatt snøkledde viddene og tenkte, dette fylket varer helt til Svinesund. Og fylket jeg forlot, Vestland, det er så stort at det strekker seg over halve Vestlandet. Unnskyld meg, men dette er meningsløst.

Jeg er ydmyk nok til å ta høyde for at de nye fylkene kan ha administrative fordeler på et høyere nivå. Men jo mer man hører på nyheter og reiser rundt i Norges land, jo mer urimelig virker det å bruke de nye fylkene som geografiske beskrivelser. Sogn og Fjordane fields forever! Jeg har også registrert en tilsvarende skepsis mot fylket Troms og Finnmark i både Finnmark og Troms.

Grensehandelen er et viktig politisk spørsmål i Viken. Men mer for dem som bor i Fredrikstad enn i Hemsedal. En smitteklynge med den nye korona-mutasjonen C36 ble oppdaget i Viken i mai, får vi høre. Uff, men er det i Askim eller Ål i Hallingdal? Det er en liten dagsreise mellom de to stedene, og folk det ene stedet må ikke holde seg hjemme fordi de har vært uheldige på det andre.

Det verste med denne administrative utviklingen er at den ga NRK et påskudd til å slå sammen distriktssendingene sine. NRK Oslo og Viken hadde denne uka et innslag om jakt på villsvin som kan spre afrikansk svinepest. De sa ikke akkurat hvor dette foregår, men det er vel i Oslo og Viken da. Jeg håper virkelig at det ikke er i mitt lokalområde, her jeg bor i Nydalen like nedenfor lokalene til PST. Jeg er redd det kan bli urolig i strøket om folk begynner å jakte på villsvin midt på natta.

Kall meg gjerne en urban faen, men på lokalt TV vil jeg se om en oversvømmelse i Uelands gate kommer til å få følger for ferdselen lenger nede i Maridalsveien. Sånt som, hvis det vises på riksdekkende TV, får Senterpartiet til å gå fram med opptil flere prosentpoeng. Nå sitter vi i stedet her i Oslo og ser på nye snøfresere på Ustaoset eller bunader på Gol. Ikke at det er noe galt i disse reportasjene i seg selv, men etterpå kommer de igjen i det riksdekkende «Norge i dag» og til slutt i «Norge rundt», så ingen i hele landet skal gå glipp av disse lokalsakene. Da er poenget med lokale nyheter borte.

I den første norske oversettelsen av Lord Of The Rings, av Nils Werenskiold, var hobbitenes hjemsted The Shire enkelt og greit kalt Fylket. En hjemmekoselig betegnelse på denne fredelige avkroken i sin egen verden. Fylket har i senere oversettelser fått navn som Hobsyssel og Heradet. Med dagens nye politikk satt ut i praksis hadde det gamle Fylket strukket seg over Midgard gjennom Gondor like til Mordor, og vært så stort at beskrivelsene av de forskjellige distriktenes særegenheter ville blitt umulige. Det gode og det onde under samme administrasjon? Det var jo det hobbitene kjempet mot! Ringenes herre var den første kampen mot store fylkessammenslåinger.