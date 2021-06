Ett stikk i bytte mot mer frihet

Sist helg på Østlandet demonstrerte til fulle hvor utrolig deilig det faktisk kan være å bo i denne delen av landet. Det er det lenge siden veldig mange av oss har fått kjenne på etter over et halvt år med nedstengt by i Oslo og omfattende smittetiltak også i områdene rundt. Den lille gjenåpninga kunne knapt kommet på et bedre tidspunkt. Det finnes ikke noe finere enn mai, når bladene spretter og blomstringa eksploderer i lukt og farger.

Men den største forandringa i år skjedde ikke i naturen, men i gatene. Gåturen gjennom Oslo oppover langs Akerselva sist torsdag var et rørende gjensyn med byen sånn den egentlig er. Det var folk overalt, ikke bare på de gjenåpna restaurantene og uteserveringene, men i trapper og på benker. De spaserte og de hang rundt, og de tok byen sin tilbake.

Men fortsatt er det et godt stykke igjen til vi er ferdig med dette. Beskjeden fra Folkehelseinstituttet (FHI) er at først utpå høsten kan hele den voksne befolkningen puste helt ut. 19. september regner FHI nå med at siste vaksinestikk er satt, og det er fortsatt to måneder til alle over 18 år kan regne med å ha fått første dose.

Det betyr enda en hjemmesommer for veldig mange, enda noen uker med smittefrykt og strenge begrensninger på etterlengta sosial kontakt. Men det finnes en mulig snarvei. Den heter Janssen. Vaksinen som er skrotet fra det ordinære vaksineprogrammet, men som regjeringa likevel har åpnet for at folk kan få velge å ta frivillig.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad advarte i forrige uke klokkeklart mot å gjøre det. – Vi anbefaler ingen å ta denne vaksinen, sa han, og la til at det bare er sju uker igjen før unge i kommuner med høyt smittetrykk har fått første vaksinestikk gjennom det nasjonale vaksineprogrammet.

Når vi har levd med dette helt siden mars i fjor er ikke sju uker fra eller til så mye, samtidig er det trolig nettopp fordi vi har levd under ekstremt ufrie forhold så lenge at en del er villige til å se bort fra de sjeldne, men svært alvorlige bivirkningene av vaksinen for å få friheten tilbake.

Det er bare å se til Danmark. Danske myndigheter har valgt delvis samme vaksineløsning som Norge, men de har kommet lenger i prosessen. For ei drøy uke siden startet de opp med frivillig vaksinering av både AstraZeneca og Janssen. – Pågangen har vært enorm, sier lege Jonas Nilsen fra det private selskapet Practio, som har fått ansvar for å sette Janssen-vaksinene på danskene, til NRK.

En fersk undersøkelse fra Norsk koronamonitor for NRK viser at om lag en av seks nordmenn sier de ville valgt å ta Janssen-vaksinen om det betydde at de fikk vaksine tidligere. Andelen er høyere blant dem under 30 år, og det er flere menn enn kvinner som sier de ville tatt den. Det gir mening. Det er flest kvinner som har vært utsatt for den sjeldne, men alvorlige formen for blodpropp som knyttes til Janssen og AstraZeneca-vaksinene. I Norge har det vært flere dødsfall etter vaksine med AstraZeneca og denne er ikke lenger tilgjengelig i Norge i det hele tatt.

Tross risikoen er Janssen godkjent av EU, og USA har allerede satt mange millioner doser. Vurderingen er at fordelene veier opp for de sjeldne bivirkningene. Vaksinetypen regnes som avgjørende i kampen mot pandemien i verden, og det er en klar fordel at den kun krever en dose for å ha full effekt.

Etterspørselen etter Janssen-vaksinen her til lands vil trolig henge sammen med hva man får igjen for å være vaksinert. Også her har danskene kommet lenger i løypa. Sist fredag lanserte danskene koronapasset som gir adgang til det meste av sosialt liv for fullvaksinerte, de som har vært koronasmitta eller nylig har testet negativt. Den norske varianten er først venta om et par uker, hva den skal brukes til er ennå ikke klart. Men smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI sa før helga at det er lite trolig at fullvaksinerte må i karantene etter utenlandsreise i juli. Mandag ble det kjent at også EU går inn for det.

Men vaksine handler om mer enn muligheten til å dra på ferie. Fullvaksinerte i Norge lever allerede litt bedre liv enn oss som befinner oss lenger ned i køen. De får klemme hverandre og sprenge kohortene. I Danmark forteller noen av dem som melder seg for Janssen-vaksine at de ikke orker mer isolasjon og koronaangst.

Pandemien har lagt store begrensninger på særlig unge menneskers liv. Det er forståelig om tålegrensen er i ferd med å bli nådd. Da er det lenge å vente enda en hel sommer på å få vaksine og frikort til et mer normalt liv. Samtidig er det nettopp unge som har størst risiko ved å ta Janssen-vaksine fordi de veldig sjelden blir alvorlig syke av koronaviruset. For yngre voksne er det større sannsynlighet for bivirkninger etter vaksiner, enn alvorlig covid, har vaksineforsker Gunnveig Grødeland sagt til TV 2.

Janssen-avgjørelsen er omstridt. Helsedirektoratet jobber nå med å finne ut hvordan de skal organisere en ordning de selv advarer mot. Vaksinene står klare på lager. Men jo lenger det drøyer desto mindre blir behovet. Mandag runda Norge en million fullvaksinerte, mer enn 1,6 millioner har fått første dose. For hver uke som går nå vil flere og flere bli del av den eksklusive klubben. Mye tyder på at de fleste Janssen-dosene vil bli værende på lageret.

