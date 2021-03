Både by og land i Sp

Senterpartiet vil ikke lenger ta milliarder fra de store byene for å finansiere bygdevekstavtaler i distriktskommuner.

Sp vil ha bygdevekstavtaler for grupper av distriktskommuner i de delene av landet som scorer lavt på næringsutvikling. Det skal inngås avtaler med staten etter mønster av byvekstavtalene. Satsingen skal rettes mot kommuner, to eller flere, med særlige utfordringer.

Bakgrunnen er den eksisterende ordningen med byvekstavtaler. Over en periode på tolv år skal det brukes 66 milliarder kroner som belønningsmidler for å få store byområder til å satse ekstra på gode og miljøvennlige samferdselstilbud. Som distriktspolitisk motvekt til dette foreslo Sp i 2019 en tilsvarende ordning med bygdevekstavtaler, med en ramme på 12 milliarder kroner over ti år.

Disse 12 milliardene ville Sp i utgangspunktet finansiere ved å redusere byvekstavtalene tilsvarende. I fjor høst modererte lederen av programkomiteen, Marit Arnstad, seg en del. Da nøyde hun seg med å si at «noen av» byvekstmilliardene burde omprioriteres og komme resten av landet til gode.

Men nå har Sp-toppene fått enda kaldere føtter. Rammen for byvekstavtaler skal forbli urørt. Sp vil i stedet finne de 12 milliardene til bygdevekst andre steder på statsbudsjettet. Hvor disse pengene skal hentes, får vi foreløpig ikke svar på.

Jan Bøhler har som nyfrelst Sp-politiker i hovedstaden, fått den lissepasningen han trenger. Nå kan den tidligere Ap-representanten smile bredt hele veien til det som ventelig blir en ny periode på Stortinget. Bøhler er blitt symbolet på spiren i den nye Sp-våren i landet.

Senterpartiets vekst i oppslutning innebærer at partiet ikke lenger har råd til å støte fra seg ferske sympatisører i byene. I god Ole Brumm-stil sier Sp derfor «Ja takk, begge deler». Det skal bli både melk og honning. Sp har lenge bygd opp under konflikten mellom by og land. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum snakker ofte nedsettende om Oslo-eliten innenfor ring 3.

Nå forsøker i stedet Sp-lederen å leve opp til slagordet «By og land, hand i hand». Sp er blitt så stort at det kan koste på seg å vise litt raushet overfor storbyene. Sp kan stjele det gamle Ap-slagordet og få enda flere Ap-velgere med på lasset.

– Byene bør unne bygdene at vi nå satser på dem, sa Vedum til Aftenposten i august 2019. Da ble bygdevekstavtalene presentert som en omfordeling hvor milliardene skulle tas fra byene. Dette er historie. Men det kan være nyttig å minne velgerne om hva partiet tidligere har ment. Vi kjenner lusa på gangen.