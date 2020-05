Innlegget er skrevet i samarbeid med Ingerid Marie Utvik, Hanne Larsen, Ida Suhrke og Tone Tjærbo Lie

Grønne lunger, små pusterom i nabolaget, hundremeterskoger. Kjært barn har mange navn. Men de er kjære!

Tirsdag 28. april våknet vi opp til at en av våre kjære hundremeterskoger på Holmlia ble fullstendig rasert – mens vi ikke hadde noe vi skulle ha sagt.

Det er vanskelig å stoppe et arbeidslag med motorsager og store skogsmaskiner.

Trær ble felt fortløpende; ingen for store, ingen for små – og med det forsvant dyre- og planteliv, artsmangfold og en verdifull lekeplass for barna våre.

Skal vi sikre at barn og voksne også i fremtiden får muligheten til å oppleve hundremetersskoger på Holmlia, må disse grønne lungene prioriteres.

Det er folk på Holmlia opptatt av, og det har også bydelsutvalget her på Søndre Nordstrand bedt byrådet om å gjøre («Bydelsutvalget ber Byrådet om i størst mulig grad å verne 100-meterskoger tilknyttet boligområdene i Bydel Søndre Nordstrand gjennom å kartlegge og omregulere disse til formålet landbruk, natur og fritid», BU-protokoll 13.09.18).

Dette er et grelt eksempel på at det har glippet.

For verken bydelsutvalget, administrasjonen eller prosjektleder for Områdesatsingen Oslo Sør kjente til saken når vi tok kontakt. Derfor skriver vi til deg på Rådhuset: Kjære byråd for byutvikling: kan virkelig MDG være med på å ødelegge en hundremeterskog for å lage et friområde?

Ja, du leste riktig: en hundremeterskog skal bli til et friområde. Og det tilrettela kommunen for ved å hugge ned en rekke trær.

Snauhogst og rasering av vår lille, grønne lunge. Styrene i to av de omkringliggende borettslagene har nemlig søkt Oslo kommune om å leie området, for å bruke dette til å anlegge et friområde! «Urbant landbruk», står det i søknaden som er sendt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten, der det foreslås å anlegge parsellhager, bikuber og parkområde.

Dette har de søkt om på vegne av beboere i to borettslag.

Og vi som skriver dette, kjære byråd, blir så skuffet og opprørt! Og mange holmlianere med oss. Det første er at beboere i nærområdet ikke har blitt spurt om sin mening, noe som burde vært en selvfølge.

Veldig mange andre beboere benytter seg av området og er opptatt av å bevare skogen. Det har heller ikke blitt gitt informasjon om når trefellingen skulle skje og hvorfor. Behovet og ønsket for denne type «park» er ikke utredet.

Det er også et oppsiktsvekkende tidspunkt Oslo kommune velger å felle trær på for å klargjøre for leieforholdet.

Vi er midt i tiden der fugler ligger på egg, og ekornunger ligger i redene. Vi har flere ganger den siste tiden lest oppfordringer i media om å ikke felle trær nå av hensyn til fugleunger og ekornunger.

Dernest stiller vi oss undrende til behovet for urbant landbruk i et område som allerede er grønt! Urbant landbruk er fleksibelt, og kan settes opp nesten hvor som helst.

Tanken bak urbant landbruk, som for øvrig er et flott tiltak, må vel være å bringe natur og grønne lunger til områder der dette ikke allerede foreligger?

Parsellhager, bikuber og park er i og for seg bra ting, men ikke når det tar livet av nærskog, artsmangfold og fugle- og ekornunger i prosessen.

Hundremeterskogen er det lille, grønne universet du ikke trenger mye tid eller transport for å komme til.

Har Oslo kommune vært på befaring og undersøkt området før det ble bestemt at man kunne snauhogge området? Hvordan kan en slik prosess igangsettes uten at behovene og ønskene fra beboerne i området er utredet? Hvor skal alle dyrene våre finne seg tilholdssteder, når skogen deres hogges ned?

Med MDG i byrådet er vi sjokkert over at dette skogholtet kunne raseres så lettvint, uten å spørre eller en gang informere lokalbefolkningen og uten omtanke for naturmangfoldet.

Vi får dessverre ikke trærne tilbake i denne grønne lungen, men håper i hvert fall at ansvarlige myndigheter tar lærdom av denne saken og ikke lar det skje igjen. Og vi ber om at saken følges opp slik at dette fellesområdet blir opparbeidet hensiktsmessig og med lokal medvirkning og forankring.