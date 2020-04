Sist søndag fikk Kultur og idrettsbygg Oslo KF (KID) første gang beskjed om at noen ungdommer hadde tatt seg inn på byggeplass, og opp på taket av gamle Tøyenbadet, som nå er under riving.

– Livsfarlig og strengt forbudt, sier kommunikasjonssjef eiendom i KID, Haakon Berg Jensen til Dagsavisen.

Blir anmeldt

– Det var noen forbipasserende som hadde sett det. De kontaktet oss og politiet. Disse ble det tatt personalia av, og bortvist, sier Haakon Berg Jensen.

– Saken vil bli politianmeldt, sier Berg Jensen.

Nytt basseng

Problembassenget på Tøyen, hvor det er blitt flikket, tettet og spikret gjentatte ganger opp gjennom årene, skal endelig erstattes med et splitter nytt bassengområde.

«Det nye Tøyenbadet blir Oslos største badeanlegg, og anlegget vil bestå av et innendørsbad med fire bassenger samt et utendørsbad med tre bassenger. I tillegg blir det vannsklie både inne og ute, samt en kafeteria. Ulike badetemperaturer og store arealer med varierende vanndybder vil gi gode forhold for svømmeopplæring og varierte opplevelser. Utebadet i parken mot sør vil gi gode opplevelser i sommersesongen, og en liten del av familiebassenget inne forlenges i et utebasseng som vil være helårsåpent. Det kommer også en flerbrukshall tilrettelagt for innendørs ballidrett tilknyttet badet. Denne hallen får en spilleflate på 20x40 meter, tilsvarende en håndballflate», skriver Kultur og idrettsbygg (KID) på sine nettsider.

Takvandring

Nyttårsaften var siste gang det var vann i bassenget, og i januar kom byggegjerdene rundt området, med klare «Anleggsområde - Adgang forbudt»-skilt kom opp.

I disse dager er rivingen godt i gang, og kun stort sett skallet er tilbake.

Men det inngjerdede området, og taket virker tydeligvis forlokkende på noen.

Onsdag kveld tok Dagsavisens sjefredaktør Eirik Lysholm flere bilder av folk på taket, da han var ute og gikk kveldstur i nærområdet.

Da var en port brutt opp, og de hadde også klatret over et gjerde for å komme inn.

Flere ganger den siste uken har folk tatt seg opp på taket av Tøybadet, som nå er under riving. Foto: Erik Lysholm.

Ekstra vakthold

– Området er godt skiltet, og sikret med port og byggegjerder. Så det skal ikke være mulig å misforstå at dette er en byggeplass. Etter hendelsen søndag sikret vi området på nytt, reparerte en port og engasjerte ekstra vakthold, sier Berg Jensen.

– Normalt sett er det ikke noe arbeid som foregår der på kveldstid, men på grunn av hendelsen på søndag så har entreprenør i samarbeid med KID stått for utvidet vakthold, og bortvist de som har forsøkt å komme inn, sier kommunikasjonssjefen.

Han er tydelig på at dette er ulovlig, og ikke minst farlig, i tillegg til at det påløper ekstra kostnader til represjoner og vakthold.

– Dette er en byggeplass, og det er farlig for alle andre enn de som jobber der å oppholde seg i området. Så vår klare henstilling til de som har tenkt å gå på taket. Ikke gjør det. Det er ikke noe moro når politianmeldelsen kommer, eller om noen skulle bli skadet, sier Haakon Berg Jensen.

I rute

Etter planen skal nye Tøyebadet stå klart i 2023, og ifølge Berg Jensen er arbeidet i rute.

– Rivingen går som planlagt. Nå er stort sett alt strippet innvendig, og og i overgangen april/mai starter vi med rivingen av selve konstruksjonen. I løpet av juni regner vi med at hele bygget er borte, sier Berg Jensen.