Sett unge mennesker fri fra sykehjem!

Se for deg at du er kronisk syk og har behov for hjelp i hverdagen. Du søker om assistanse fra kommunen for å klare deg i ditt eget hjem.

Etter noen uker får du et brev i postkassen om at du ikke får noe hjelp hjemme, men et vedtak med oppmøtedato for sykehjemsplass.

Dette er den brutale realiteten for flere unge mennesker med alvorlig kronisk sykdom. De blir fratatt muligheten til å bo hjemme, være med venner, delta i samfunnet og bestemme over eget liv.

I stedet blir de tvangsplassert på sykehjem sammen med blant annet demente eldre.

Unge mennesker som ikke vil være der, har ingenting å gjøre på et sykehjem. Et sykehjem er laget for å tilbringe livets siste fase, ikke for at mennesker i 20- og 30-årene skal få leve et meningsfylt liv.

Disse iskalde og hjerteskjærende kommunale vedtakene ødelegger folks liv.

Jeg blir rasende over at flertallet av politikerne på Stortinget nå gir grønt lys til at denne praksisen kan få lov til å fortsette. For fire år siden ba Stortinget regjeringen om å legge frem et lovforslag om å forby tvangsplassering av unge mennesker på sykehjem.

Etter en høring mente regjeringen at det ikke var nødvendig likevel, og de droppet å legge det frem for Stortinget. Nylig ga flertallet på Stortinget sin støtte til dette.

Flertallet av politikerne på Stortinget kaster i praksis sårbare unge mennesker med kronisk sykdom og andre funksjonsnedsettelser under bussen for å spare penger. Nok en gang blir de av oss med nedsatt funksjonsevne behandlet som annenrangs borgere.

Når skal politikerne som bestemmer våkne og ta et reelt oppgjør med denne diskrimineringen?

Det bør være forbudt å tvangsplassere unge mennesker på sykehjem mot deres egen vilje. Alle mennesker, uansett funksjonsvariasjon og kronisk sykdom, må få muligheten til å leve likestilte liv og ta del i samfunnet.

Dessverre tar politikerne som bestemmer nok en gang et aktivt valg om å la den systematiske diskrimineringen og tvangsplasseringen fortsette.

