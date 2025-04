Stortinget avviser lovforbud mot unge på sykehjem – møter sterke reaksjoner

Av Per Helge Berg/NTB

Dette skjer til tross for at politikere i nesten 30 år har tatt til orde for å stoppe praksisen.

Ved inngangen til 2023 hadde 76 personer under 50 år langtidsplass på sykehjem i Norge. I 2021 vedtok Stortinget at ingen kommuner kunne plassere mennesker mellom 0 og 50 år på sykehjem mot deres vilje og ba regjeringen foreslå nødvendige lovendringer.

Regjeringen mener imidlertid at iverksatte tiltak, som tettere oppfølging av kommunene, er tilstrekkelige. Kun Fremskrittspartiet, SV og Rødt ønsker en lovendring for å forby praksisen.

Saken skal behandles endelig i Stortinget tirsdag 29. april, men med et nylig flertall i kontrollkomiteen til støtte for regjeringens linje, er det ikke lenger flertall i Stortinget for et lovfestet forbud.

Sterke reaksjoner

Norges Handikapforbund Ungdom (NHFU) reagerer sterkt.

– Dette er en ren ansvarsfraskrivelse. Det er ikke verdig at unge mennesker i 2025 fortsatt plasseres på institusjoner som verken er tilpasset deres alder, livssituasjon eller behov, sier leder Mia Larsen Sveberg.

– At Høyre og Arbeiderpartiet ikke støtter et slikt forbud, er vanskelig å forstå. Dette handler om retten til et selvstendig og verdig liv, og det krever mer enn løfter og tiltak som ikke forplikter, sier Sveberg.

Regjeringen har vist til at de har igangsatt en rekke tiltak som skal løse utfordringen, men NHFU mener dette ikke er tilstrekkelig.

– Tør ikke flytte nå

Styreleder Ingrid Thunem i organisasjonen Unge funksjonshemmede sier til NRK at hun er ekstremt skuffet. 35-åringen har selv en fysisk funksjonshemning og er nå redd for å flytte.

– Jeg er redd for at jeg kan havne på sykehjem mot min vilje, hvis jeg skulle velge å flytte til en annen kommune.

Generalsekretær Magne Wang Fredriksen i LHL (tidligere LHL) har mange unge medlemmer som har opplevd å bli plassert på sykehjem.

Han mener politikerne på Stortinget nå sviker unge personer med funksjonsnedsettelse.

– Det er uredelig overfor alle de som har trodd at vi som samfunn har politikere som egentlig ønsker å ta hensyn til de mest sårbare i samfunnet, sier han.

Debatt: Menneskerettigheter på billigsalg

– Hårreisende

Høyres Erlend Svardal Bøe sitter i helsekomiteen og sier til NRK at dette ikke handler om penger, men om å finne gode løsninger som faktisk fungerer i praksis. Han mener et absolutt lovforbud kan skape flere nye problemer og utilsiktede konsekvenser.

Det samme argumentet bruker Sps Kjersti Toppe og Aps Frode Jacobsen.

SVs tidligere stortingsrepresentant Nicholas Wilkinson var i sin tid med på å fremme lovforslaget og reagerer også sterkt på snuoperasjonen.

– Jeg er veldig, veldig lei meg, sier han og peker på at det er mellom 20 og 30 personer som er bosatt på sykehjem uten å ønske det, noe som viser at tiltakene regjeringen viser til, ikke fungerer godt nok.

Frps Bård Hoksrud synes det er hårreisende at regjeringen og et flertall i Stortinget synes dette er greit. Hoksrud håper flere representanter snur når saken behandles tirsdag.

