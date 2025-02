Udemokratisk helsekutt for muskel- og skjelettpasienter

I forbindelse med regjeringsbruddet med Senterpartiet uttalte statsminister Jonas Gahr Støre at 400.000 arbeidsplasser står i fare om vi ikke går inn i et tettere energisamarbeid med EU. Dette er et betydelig antall arbeidsplasser, sa han til NRK.

Caia Collett Jørgensen er kiropraktor.

Jeg er glad for at han opplever 400.000 som et høyt tall. Kiropraktorene og våre 400.000 muskel- og skjelettpasienter begynte å tro at vi var et ubetydelig antall.

En av de største pasientgruppene i landet vil nå oppleve at behandlingen deres blir dyrere, og ganske sikkert også mindre tilgjengelig.

Når Støre var villig til å bryte et regjeringssamarbeid så må jo dette være et stort nok antall mennesker til at han bryr seg?

Kuttene i kiropraktorenes og pasientenes rett til å få refundert behandling gjennom folketrygden, har vært fordelt på to statsbudsjett. I det siste er ordningen helt borte.

Mye tyder på at dette er gjennomført uten at kravene til de statlige reglene for reformer og regelendringer – den såkalte utredningsinstruksen – er fulgt.

Ved forespørsel om innsyn i saksgang, får kiropraktorene forelagt dokumenter som i stor grad er sladdet. Det gir et svært begrenset innsyn.

Helseminister Jan Christian Vestre ble konfrontert av SV-representant Kathy Lie i Stortinget (16. desember i fjor), da hun stilte spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har gjennomført en konsekvensutredning av å fjerne refusjonsordningen, og hvorfor kiropraktorforeningen ikke har vært involvert i prosessen.

I sitt skriftlige svar viser Vestre til en utredning fra Helsedirektoratet, som har vært unntatt offentlighet, men som ifølge Vestre konkluderer med at en avvikling av ordningen vil ha liten betydning så vel for kiropraktorenes inntjening, som for tilbudet til pasientene.

Helsedirektoratet svarer i brev på kiropraktorenes forespørsel om prosessen, at oppdraget fra departementet skulle unntas offentlighet. Direktoratet sier at de derfor ikke har vært i dialog med eksterne aktører.

Å anta at et inntektstap på anslagsvis 250.000 kroner ikke har særlig betydning, virker arrogant og fjernt for folk flest.

Det innrømmes altså av Helsedirektoratet at berørte parter ikke har vært involvert i prosessen. Er det denne «utredningen» Vestre viser til i sitt svar til SV? Der antakelser kommer før kunnskap?

Det er mange sider ved dette kuttet som ikke har vært utredet tilstrekkelig, og det vitner den omfattende responsen om.

Helsedirektoratet har altså gjort sine vurderinger rundt de økonomiske konsekvensene både for pasienter og terapeuter, og konkludert med at de er små.

Samtidig viser en beregning fra Kiropraktorforeningen, basert på tall fra Helfo, at avviklingen i gjennomsnitt vil gi kiropraktorene et tap på omtrent 250.000 kroner i årlig inntekt.

Dette er et tap det er forventet at terapeutene skyver over på pasientene. Å anta at et inntektstap på anslagsvis 250.000 kroner ikke har særlig betydning, virker arrogant og fjernt for folk flest.

Helseministeren og departementet hans har dessuten helt glemt å ta med i beregningen at avvikling av refusjonsordningen for kiropraktikk også betyr at refusjonen for pasientreiser forsvinner. Det er ikke engang nevnt. I etterkant ser denne konsekvensen ut til å ha kommet som en overraskelse.

Kanskje helseministeren antok at de fleste kom seg til behandling på egenhånd? Vestre er tross alt ikke Sp-mann, så distriktene kan bli litt mye å ha oversikt over?

Hadde han involvert de berørte partene tidligere i prosessen, slik offentlig forvaltning krever, ville han fått svar. For mange pasienter utenfor byene er støtten til pasientreiser avgjørende for å få tilgang til behandling.

Nå har SV og Senterpartiet en gyllen mulighet til å vise at de står for noe annet.

Uten slik støtte blir det svært vanskelig å etablere seg som kiropraktor i distriktene. På sikt vil det å oppsøke kiropraktor bli et helseprivilegium for de rikeste, de med helseforsikring og de med riktig postnummer. Er det dette vi vil ha i Norge?

Refusjonsordningen ble fjernet i forbindelse med vedtak av statsbudsjettet i desember, og ble altså avviklet 1. januar i år. Men endringen som kreves i folketrygdloven er ikke vedtatt. Den ligger nå hos helse- og omsorgskomiteen og skal etter planen opp i Stortinget før utgangen av mars.

Nå har SV og Senterpartiet en gyllen mulighet til å vise at de står for noe annet. Stem på en politikk som virkelig gagner folk flest – de uten helseforsikring, fete lommebøker og alle de som bor i distriktene.

Det er nå dere må vise at dere står for de verdiene dere gikk til valg på.