Regjeringen ødelegger et system som virker

Regjeringen har foreslått å fjerne refusjonen til kiropraktorene. Det gjør de uten konsekvensutredning. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget opprettholdes forslaget.

Norsk Kiropraktorforening (NKF) mener det vil være uansvarlig av Stortinget, og i strid med utredningsinstruksen, å støtte kuttet uten å først utrede konsekvensene.

All dokumentasjon tilsier at kiropraktorene er blant de mest kostnadseffektive behandlerne av denne pasientgruppen.

Det er et kunnskapsløst forslag fra regjeringen. Her foreslår de noe de ikke ser konsekvensene av. Vi har hatt tett dialog med samtlige partier på Stortinget, og har langt på vei lyktes i å bringe innsikt til de folkevalgte om konsekvensene.

Dessverre ser det ut til at ny og viktig innsikt ikke endrer politikken til det bedre.

Likevel legger regjeringen her opp til at de skal settes på sidelinjen. For selv om kiropraktorene beholder muligheten til å sykemelde klarer ikke Helse- og omsorgsdepartementet å svare for hvordan dette skal løses praktisk – under én måned før forslaget skal tre i kraft.

Vi er oppriktig bekymret for økt sykefravær, press på helsetjenestene og tap av viktige data til forskningen.

I tillegg vil kuttet medføre at aktivitetsdata til forskning, styring og kvalitetssikring forsvinner uten at regjeringens alternativ er i nærheten av å være klart.

Med dette kuttet går regjeringen imot sin egen politikk. De velger å helprivatisere en hel profesjon av autorisert helsepersonell, samtidig som de argumenterer for at pasientene i stedet kan få behandling i det offentlige.

Det er en ordning som allerede er svært overbelastet. Kuttet vil resultere i økte ventetider, lengre sykemeldinger og større bruk av spesialisthelsetjenesten – og det vil koste langt mer enn regjeringen sparer på å kutte 130 millioner.

Det er kritikkverdig hvis Stortinget fjerner kiropraktikk fra folketrygden på et så tynt grunnlag.

Vi håper nå at helse- og omsorgskomiteen tar ansvar og ber regjeringen konsekvensutrede forslaget. Før de ødelegger et system som fungerer.

