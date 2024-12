Sterke reaksjoner på SVs budsjettseier: – En avskjedssøknad

– Ingen vilje eller evne til prioritere. Så å si alt betales med sparepengene våre. Det skaper store utfordringer for framtidige generasjoner, sier Høyres finanspolitiske tapsperson Tina Bru om statsbudsjettet søndag kveld.

Reaksjonen kommer etter at SV oppnådde enighet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om neste års statsbudsjett.

Mens samarbeidspartnerne var svært tilfredse med å kunngjøre mer til minstepensjonister, studenter og barnefamilier, mener Fremskrittspartiet at budsjettet slett ikke fører til noen vesentlig endring for vanlige folk.

– Hvor ble det av eldreomsorgen i dette forliket? Hvor er bedringen for folk i hverdagen og hvor er tiltakene for å gi folk større tryggheten i hverdagen? spør Fremskrittspartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi.

Frykter rentehopp

– Dette er en avskjedssøknad fra tre partier som ikke evner å prioritere. Ikke en eneste av de 2000 milliardene i statsbudsjettet klarer de å omprioritere, i stedet henter de nye milliarder fra oljefondet, sier Venstres nestleder Sveinung Rotevatn.

Både Høyre og Venstre mener det nye budsjettet kan undergrave signalene om lavere rente som er gitt.

Det vises til at bruken av penger fra oljefondet vil øke med 7 milliarder kroner, fra 460 milliarder i det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen.

Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru sier hun er bekymret over at folk må vente litt lenger på lavere rente.

– Med det legger de økt press på renta som kan skyve rentekutt for folk lenger fram i tid. Det blir ikke billigere for folk med boliglån midt i dyrtiden, skriver Rotevatn.

Dyrere bil

Fremskrittspartiet ergrer seg over at SV vil skattlegge oljenæringen hardere og straffe bilistene som fremdeles kjører på fossilt brensel

– I tillegg blir det enda dyrere å kjøpe bil, og vår viktigste næring, olje og gass, blir pålagt enda høyere avgifter. Et forlik som ytterligere bidrar til å undergrave fundamentet for vår velferd, mener Limi.

MDG: Overdreven havbunn-seier

Heller ikke i Kristelig Folkeparti er man spesielt imponert over resultatet i budsjettforhandlingene.

Finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad er skuffet over at ikke bistandsmålet på 1 prosent er oppfylt og sier det ikke er noen tiltak i kampen mot ungdomskriminalitet og narkotika.

– Jeg er skuffet over at regjeringspartiene og SV ikke gjør mer for å styrke skolen. Selv om de pøser på med 6–7 nye oljemilliarder, finner de altså ikke rom til verken å gi bedre vilkår for lærerne eller innkjøp av lærebøker.

I Miljøpartiet De Grønne er partileder Arild Hermstad ikke imponert over den utsatte konsesjonsrunden for gruvedrift på havbunnen.

– Dette er langt fra det havbunnen hadde fortjent selv om det fremstilles som full seier. Det er bra at utlysninger for gruvedrift på havbunnen pauses i ni måneder, men når regjeringen understreker at de ikke legger fra seg prosjektet, er det ikke i nærheten av nok.

– Julefreden senker seg ikke

Heller ikke hos SV naboer til venstre, partiet Rødt, er det overdreven begeistring over budsjettforliket.

– Dette forliket vil ikke få julefreden til å senke seg. Det er et folkeopprøret mot kutt i velferden rundt om i landet, likevel er det ikke funnet plass til ei eneste krone i økte frie midler til kommuner der skoler, sykehjem og fritidstilbud er truet av nedleggelse, sier partileder Marie Sneve Martinussen.

– De som håpte på en redning for lokalsamfunnet sitt denne søndagskvelden, må gå skuffet til sengs, legger hun til.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Ekspert om mulig Trump-effekt i Nato: – Veldig uheldig (+)

Les også: – Jeg er restaurantbransjens Robin Hood (+)