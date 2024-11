Trump lærer våre barn at det er greit å lyve

Riksmediene, analytikere og politikere er stadig bekymret for konsekvenser av valgresultatet i USA. I det offentlige ordskiftet om konsekvenser for USAs egne innbyggere fremheves kvinners svekkede rett til selvbestemt abort, svekket rettsikkerhet for innvandrere, økte forskjeller mellom rike og fattige og videreføring av liberal våpenlovgivning. Som konsekvenser for oss i Norge fremheves særlig bekymring for handels- og sikkerhetspolitikken.

Men mulige konsekvenser for barn i Norge er det ingen som snakker om.

Kjetil Ostling, direktør i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. (Barne og familieetaten)

Frem til nå har vi vært vitne til uttalelser fra Trump som kan oppfattes som oppfordring til vold, bagatellisering av kriminalitet, falske beskyldninger om folkegrupper, latterliggjøring av funksjonshemmede og et patriarkalsk kvinnesyn.

Erfaringen fra Trumps forrige presidentperiode var en massiv spredning av Trumps uttalelser fra både redaksjonelle medier og på sosiale plattformer. Ordskiftet i valgkampen har vært hardt, og alt ligger til rette for fire nye år med spredning av problematiske budskap.

Barn i Norge fanger opp disse uttalelsene.

Barn i Norge fanger opp disse uttalelsene. Barn er særlig mottakelige for påvirkning fra personer som er viet stor tillit og ansvar. Påvirkningskraften fra USAs president skal vi ikke undervurdere.

Det er ikke min rolle som direktør i Barne- og familieetaten i Oslo kommune å mene noe om hvem amerikanere skal velge til sin president. Det gjør jeg heller ikke. Men når valget nå er tatt, er det likevel min oppgave å minne barnas omsorgspersoner på konsekvensene valget av Trump kan få for barn i Norge.

Barne- og familieetaten har gjennom drift av kommunale døgninstitusjoner omsorgsansvaret for mange barn i Oslo. Det ansvaret tar vi svært alvorlig og vi skal gi disse barna en god og trygg oppvekst og gode verdier videre i livet. Det samme ønsker vi for alle andre barn i Oslo og Norge.

Vår oppgave i oppdragerrollen av barn er å være tydelige på rett og galt. Da må vi følge med på ordskifte i mediebildet og på sosial medier. Vi må motvirke at budskap fra Trump skaper usikkerhet om rett og galt og visker ut god moral og etikk. Den oppgaven har alle med ansvar for barn og unge.

