Ta på deg lesebrillene, Borgundvåg

Bjørgulv Vinje Borgundvåg vikler seg i sitt innlegg i Dagsavisen (31. oktober) inn i et virvar av vikarierende motiver og vaklevorne argumenter i et desperat forsøk på å forsvare Oslo Høyres skolepolitikk, med store kutt i budsjettene.

I det hele tatt er teksten hans et skoleeksempel på å hoppe bukk over det faktiske problemet i Osloskolen: Nemlig at Høyres svar på svak skoleøkonomi er å gi skolene enda mindre penger. Forstå det den som kan.

Når Høyre er mer opptatt av å skylde på andre enn å gjøre jobben selv, blir det vanskelig å diskutere utfordringene i skolen.

Neste år skal det kuttes 80 millioner og året etterpå ligger det inne kutt på 535 millioner frem mot 2028. Pussig nok er det tallet fem millioner kroner lavere enn de 540 millionene som Høyre har redusert eiendomsskatten i Oslo med siden de tok over. Prioriteringer, prioriteringer.

For det var økonomi og fravær det handlet om i saken jeg kommenterte. Så heller enn å trekke inn leseferdigheter i en sak som handlet om skoleøkonomi, burde Bjørgulv ta på seg brillene og lese saken en gang til.

Det som var viktig for meg da jeg var byråd, og som fortsatt er viktig for meg i dag, er å styrke skolene slik at alle barn kan lære, mestre og trives.

Oslo er en klassedelt og segregert by og i skolepolitikken må vi ta det innover oss når vi prioriterer. Det er det vanskelig å gjøre når skolene må kutte.

Etter pandemien har vi sett fraværstallene akselerere. For meg er det en øyeåpner for at skolen i dag skyver alt for mange barn ut av fellesskapet.

Hvis Høyres svar på det er kutt i skolebudsjetter, flere obligatoriske tester, mer karakterer og kutt i skolemat, så svikter de Oslos barn og unge.