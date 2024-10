Useriøst fra Eidsvoll og SV

Sunniva Holmås Eidsvoll står frem som rå populist med sine uttalelser i Dagsavisen sist fredag (papirutgaven lørdag 26. oktober). Pussig nok ser det ut til at hun har glemt hvilket ansvar hun selv hadde som skolebyråd.

Når elevtallene synker, må skoleressursene omfordeles for å gi alle elever best mulig undervisning. Får én skole færre elever må kostnadene gradvis ned. Får flere skoler færre elever må skolestrukturen etterhvert revurderes.

Arven etter det rødgrønne byrådet var en skolebehovsplan som var så forsinket at den var utdatert før den kom på bordet.

Etter åtte års rødgrønt styre har Oslo fem års forskjell i leseferdigheter blant femteklassinger i samme by. Det er en oppskrift på utenforskap.

I Innlandet fylke ser vi hvordan det går utover innbyggerne når politikerne ikke tar ansvar i tide. Selv om SV er fast støttehjul for den rødgrønne regjeringen, burde Eidsvoll likevel ta inn over seg at det er uansvarlig å lukke øynene for samfunnsendringer.

Bildet forsterkes når Oslo på ett år skal fratas 600 millioner mer av egne inntekter. I denne tøffe situasjonen gjør Høyre i byråd det vi kan for å skjerme Osloskolen, mens SV samarbeider med en regjering som systematisk tapper ned Oslos ressurser.

Vi trenger altså mer kunnskap om hva elevene lærer, ikke mindre. Høyre mener Oslos skoler bør få prioritere mer selv fremfor sosialistisk detaljstyring. Å evaluere ressursfordelingsmodellen i Osloskolen er ansvarlig og fremtidsrettet.

Om SV i opposisjon ikke vil forholde seg til regjeringens årelating av Oslo, må ansvarlige politikere gjøre det.